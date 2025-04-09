Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Tài Nguyên Thiên Nhiên Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tài Nguyên Thiên Nhiên Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 37, Tòa Nhà Bitexco, Số 2 Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
1、根据公司战略，制定海外采购和销售方案，完成经营目标；
2、负责维护和拓展海外客户及物流供应商，提供专业化方案；
3、负责收集和反馈相关产品的市场和国家政策信息；
4、协助公司其他业务板块寻找适合的产品供应渠道和物流渠道。
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1、全日制本科以上，2年以上海外业务经验；
2、有农产品属地采购和销售经验优先考虑；
3、掌握属地或英语语言，具备较强谈判和拓展能力；
4、较强的驱动和成就导向，积极向上，抗压力较好 。
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tài Nguyên Thiên Nhiên Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Tài Nguyên Thiên Nhiên Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
