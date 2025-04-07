Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 150 - 300 Triệu

Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 150 - 300 Triệu

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Ngày đăng tuyển: 07/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Mức lương
150 - 300 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 150 - 300 Triệu

TP. HCM: The Global City, Vinhome Grank Park, The 9 Stellars, King Crown Infinity, Vinhomes Cần Giờ, Masteri...
TP. HCM:
Long An: Eco Retreat, Vinhomes Urban Lake,...
Long An:
Bình Dương: The Gió Riverside, La Pura, Sycamore,...
Bình Dương:
Vũng Tàu: Gold Coast
Vũng Tàu:
Nha Trang: Libera, CaraWorld
Nha Trang:
Xây dựng, phát triển ĐỘI NGŨ, cùng đạt chỉ tiêu DOANH THU
ĐỘI NGŨ
DOANH THU
Nhận & phân bổ DATA MKT, hỗ trợ ĐỘI NHÓM để tư vấn sản phẩm cho Khách hàng
DATA
MKT
ĐỘI NHÓM
Vừa muốn tự bán cho khách vì PHÍ HOA HỒNG CAO, vừa muốn hỗ trợ đội ngũ vì PHÍ QUẢN LÝ CŨNG CAO
PHÍ HOA HỒNG CAO
PHÍ QUẢN LÝ CŨNG CAO
Khai thác KHÁCH HÀNG CŨ với GIỎ HÀNG MỚI, vì Delta không thiếu hàng để bán
KHÁCH HÀNG CŨ
GIỎ HÀNG MỚI
Xây dựng Thương Hiệu Cá Nhân CHUYÊN NGHIỆP, tư vấn bất động sản CAO CẤP
CHUYÊN NGHIỆP
CAO CẤP
Về Delta NHANH, giữa năm VINH DANH hiệp 1, cuối năm mình chốt hiệp 2
NHANH
VINH DANH

Với Mức Lương 150 - 300 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 05 NĂM kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, 02 NĂM kinh nghiệm ở vị trí QUẢN LÝ
05 NĂM kinh nghiệm
QUẢN LÝ
Tầm nhìn CHIẾN LƯỢC, lãnh đạo TẠO LỬA
CHIẾN LƯỢC
TẠO LỬA
Ngoại hình CHỈNH CHU, tiếp khách THƯỢNG LƯU
CHỈNH CHU
THƯỢNG LƯU
Sẵn sàng QUÂN SỐ, chiến cùng DOANH SỐ
QUÂN SỐ
DOANH SỐ
Định hướng THĂNG TIẾN năm 2025 lên PHÓ TỔNG KHỐI KINH DOANH
THĂNG TIẾN
2025
PHÓ TỔNG KHỐI KINH DOANH
CHỈ CẦN NỘP CV sẽ thành ỨNG VIÊN V.I.P
CHỈ CẦN NỘP CV
ỨNG VIÊN V.I.P

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại Trụ sở với không gian làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ các tiện ích văn phòng
Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp
Môi trường làm việc năng động với các đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, đoàn kết
Được Công ty đầu tư PR Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN & ký Hợp đồng lao động khi vào chính thức.
Được nghỉ các dịp lễ, tết như 30/04 & 01/05, 02/09, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch,... theo quy định Công ty.
Tham gia các sự kiện: Tất Niên, 08/03, 20/10, 19/11, 20/11, Giáng sinh, Trung thu, Halloween, Year End Party, teambuilding, Kick-Off dự án, sitetour, mở bán dự án...
Nếu như “đội ngũ của bạn” thường xuyên ĐẠT CHỈ TIÊU DOANH THU, Phòng HR sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ tuyển dụng ĐỘI NGŨ
ĐẠT CHỈ TIÊU DOANH THU
ĐỘI NGŨ
Nếu công ty trước đây LƯƠNG TĂNG THEO NĂM thì ở Delta LƯƠNG XÉT TĂNG THEO QUÝ
LƯƠNG TĂNG THEO NĂM
LƯƠNG XÉT TĂNG THEO QUÝ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84-86 đường Bát Nàn, phường Bình Trưng Tây, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

