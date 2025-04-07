Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 150 - 300 Triệu

Mức lương 150 - 300 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84 - 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 150 - 300 Triệu

TP. HCM: The Global City, Vinhome Grank Park, The 9 Stellars, King Crown Infinity, Vinhomes Cần Giờ, Masteri...

Long An: Eco Retreat, Vinhomes Urban Lake,...

Bình Dương: The Gió Riverside, La Pura, Sycamore,...

Vũng Tàu: Gold Coast

Nha Trang: Libera, CaraWorld

Xây dựng, phát triển ĐỘI NGŨ, cùng đạt chỉ tiêu DOANH THU

Nhận & phân bổ DATA MKT, hỗ trợ ĐỘI NHÓM để tư vấn sản phẩm cho Khách hàng

Vừa muốn tự bán cho khách vì PHÍ HOA HỒNG CAO, vừa muốn hỗ trợ đội ngũ vì PHÍ QUẢN LÝ CŨNG CAO

Khai thác KHÁCH HÀNG CŨ với GIỎ HÀNG MỚI, vì Delta không thiếu hàng để bán

Xây dựng Thương Hiệu Cá Nhân CHUYÊN NGHIỆP, tư vấn bất động sản CAO CẤP

Về Delta NHANH, giữa năm VINH DANH hiệp 1, cuối năm mình chốt hiệp 2

Với Mức Lương 150 - 300 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 05 NĂM kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS, 02 NĂM kinh nghiệm ở vị trí QUẢN LÝ

Tầm nhìn CHIẾN LƯỢC, lãnh đạo TẠO LỬA

Ngoại hình CHỈNH CHU, tiếp khách THƯỢNG LƯU

Sẵn sàng QUÂN SỐ, chiến cùng DOANH SỐ

Định hướng THĂNG TIẾN năm 2025 lên PHÓ TỔNG KHỐI KINH DOANH

CHỈ CẦN NỘP CV sẽ thành ỨNG VIÊN V.I.P

Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc tại Trụ sở với không gian làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ các tiện ích văn phòng

Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp

Môi trường làm việc năng động với các đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, đoàn kết

Được Công ty đầu tư PR Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN & ký Hợp đồng lao động khi vào chính thức.

Được nghỉ các dịp lễ, tết như 30/04 & 01/05, 02/09, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch,... theo quy định Công ty.

Tham gia các sự kiện: Tất Niên, 08/03, 20/10, 19/11, 20/11, Giáng sinh, Trung thu, Halloween, Year End Party, teambuilding, Kick-Off dự án, sitetour, mở bán dự án...

Nếu như “đội ngũ của bạn” thường xuyên ĐẠT CHỈ TIÊU DOANH THU, Phòng HR sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ tuyển dụng ĐỘI NGŨ

Nếu công ty trước đây LƯƠNG TĂNG THEO NĂM thì ở Delta LƯƠNG XÉT TĂNG THEO QUÝ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)

