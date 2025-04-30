Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Là vị trí trung gian, có nhiệm vụ phiên dịch cho sếp, truyền đạt ý của lãnh đạo với đồng nghiệp Việt Nam;

Phụ trách phiên dịch những giấy tờ hành chính thường ngày của công ty;

Thực hiện các công việc do lãnh đạo yêu cầu và kịp thời phản hồi lại.

Thực hiện giám sát, đôn đốc bộ phận bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số

Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng

Giao chỉ tiêu kinh doanh, tính thưởng kinh doanh, tính KPI cho bộ phận kinh doanh

Báo cáo doanh số, kết quả kinh doanh của các phòng bạn tới lãnh đạo.