Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Ngày đăng tuyển: 30/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/05/2025
Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Là vị trí trung gian, có nhiệm vụ phiên dịch cho sếp, truyền đạt ý của lãnh đạo với đồng nghiệp Việt Nam;
Phụ trách phiên dịch những giấy tờ hành chính thường ngày của công ty;
Thực hiện các công việc do lãnh đạo yêu cầu và kịp thời phản hồi lại.
Thực hiện giám sát, đôn đốc bộ phận bán hàng đạt chỉ tiêu doanh số
Hỗ trợ phòng kinh doanh thiết kế các chương trình ưu đãi, tặng quà, tri ân cho khách hàng
Giao chỉ tiêu kinh doanh, tính thưởng kinh doanh, tính KPI cho bộ phận kinh doanh
Báo cáo doanh số, kết quả kinh doanh của các phòng bạn tới lãnh đạo.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn
Tiếng Trung từ HSK5 trở lên, giao tiếp trôi chảy, thành thạo tiếng Trung.
Có hiểu biết về livestream các nền tảng tiktok, Douyin để hỗ trợ lãnh đạo trong quá trình quản lý nhân viên.
Ứng viên gửi kèm 1 bản CV tiếng Việt và 1 bản CV tiếng Trung.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 10, ngách 8/191/48 đường Lê Quang Đạo, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

