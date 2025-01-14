Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH làm việc tại Đắk Lắk thu nhập 15 - 35 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH
Ngày đăng tuyển: 14/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Đắk Lắk: ăn trưa, và các khoản phụ cấp khác theo tính chất công việc đảm nhận.

- Làm việc trong môi trường lý tưởng, năng động, uy tín cao, tiềm lực mạnh, thăng tiến theo năng lực, trao dồi học hỏi cho bản thân.

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

- Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng, chăm sóc khách hàng và phát triển địa bàn. mới.
- Quản lý và phân công công việc, địa bàn quản lý cho các nhân viên bộ phận.
- Nắm vững các sản phẩm kinh doanh thuộc ngành hàng được phân công phụ trách, đào tạo lại cho nhân viên thuộc bộ phận.
- Chịu trách nhiệm về doanh số và tất cả các hoạt động bán hàng đối với những ngành hàng và địa bàn được phân công.
- Thực hiện đúng và kịp thời chính sách chăm sóc khách hàng của công ty với khách hàng.
- Thu thập, phân tích thông tin xu hướng, nhu cầu của thị trường và khách hàng, của đối thủ cạnh tranh.
- Thực hiện báo cáo liên quan đến hoạt động chức năng của bộ phận định kỳ hoặc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành Kinh tế.
- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm tại vị trí quản lý hoạt động kinh doanh của công ty.
- Giao tiếp tốt, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm, đôn đốc, quản lý nhân viên hiệu quả, có tư duy chiến lược.
- Có các chứng chỉ liên quan đến ngành nghề, chức vụ là một lợi thế.
- Làm việc trung thực, nhiệt tình, đam mê kỹ thuật, có khả năng chịu được áp lực công việc cao và sẵn sàng đi công tác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 35 triệu VND
Lương cứng: 12 - 30 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SẠCH NÚI XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 03, Văn Tiến Dũng, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

