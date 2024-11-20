Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Mức lương 30 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 11 - 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

– Lập kế hoạch kinh doanh:

Nghiên cứu và lên kế hoạch phát triển thị trường.

Tìm kiếm và tiếp cận các đối tác tiềm năng.

Xây dựng và giữ vững mối quan hệ bền vững với các khách hàng và đối tác hiện có.

Đánh giá các cơ hội kinh doanh để mở rộng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của công ty.

– Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách cho đội ngũ kinh doanh

– Quản lý đội ngũ kinh doanh:

Quản trị, điều phối, phân công công việc cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Giám sát quá trình làm việc của từng nhân viên kinh doanh.

Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh.

– Cung cấp cho Ban Giám Đốc dự báo doanh thu cùng kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết và chính xác hàng tháng, hàng quý.

– Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để xây dựng các chương trình marketing, truyền thông, quảng cáo sản phẩm giúp công ty phát triển.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý kinh doanh B2B từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương trong lĩnh vực phân phối sơn nước, vật liệu xây dựng...

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, hoặc các ngành tương đương...

Có tinh thần tự giác và kỷ luật cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng lên mục tiêu, kế hoạch và triển khai cho bộ phận.

Có tầm nhìn và tư duy dài hạn.

Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Có bằng lái xe ô tô B1, B2...là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương vị trí từ 20 triệu – 40 triệu + % doanh số

Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ăn trưa, công tác phí

Trang bị máy tính, sim điện thoại, oto khi đi công tác

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm

Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ 02 buổi chiều Thứ Bảy/tháng)

Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ

Các chính sách riêng dành cho cán bộ cấp cao

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

