Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty Cổ phần MORIKOMART làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty Cổ phần MORIKOMART
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty Cổ phần MORIKOMART

Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 11

- 15, ngách 93/29, Phố Yên Sở, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

– Lập kế hoạch kinh doanh:
Nghiên cứu và lên kế hoạch phát triển thị trường.
Tìm kiếm và tiếp cận các đối tác tiềm năng.
Xây dựng và giữ vững mối quan hệ bền vững với các khách hàng và đối tác hiện có.
Đánh giá các cơ hội kinh doanh để mở rộng, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng của công ty.
– Xây dựng chính sách bán hàng, chính sách cho đội ngũ kinh doanh
– Quản lý đội ngũ kinh doanh:
Quản trị, điều phối, phân công công việc cho đội ngũ nhân viên kinh doanh.
Giám sát quá trình làm việc của từng nhân viên kinh doanh.
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân viên kinh doanh.
– Cung cấp cho Ban Giám Đốc dự báo doanh thu cùng kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết và chính xác hàng tháng, hàng quý.
– Phối hợp với các bộ phận phòng ban khác để xây dựng các chương trình marketing, truyền thông, quảng cáo sản phẩm giúp công ty phát triển.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý kinh doanh B2B từ 3 năm trở lên ở vị trí tương đương trong lĩnh vực phân phối sơn nước, vật liệu xây dựng...
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành quản trị kinh doanh, kinh tế, thương mại, hoặc các ngành tương đương...
Có tinh thần tự giác và kỷ luật cao, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có khả năng lên mục tiêu, kế hoạch và triển khai cho bộ phận.
Có tầm nhìn và tư duy dài hạn.
Có kỹ năng xây dựng và giữ quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.
Có bằng lái xe ô tô B1, B2...là lợi thế

Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: lương vị trí từ 20 triệu – 40 triệu + % doanh số
Phụ cấp chuyên cần, phụ cấp ăn trưa, công tác phí
Trang bị máy tính, sim điện thoại, oto khi đi công tác
Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh hàng năm
Thời gian làm việc từ 8h00 – 17h30 (nghỉ 02 buổi chiều Thứ Bảy/tháng)
Chế độ Bảo hiểm, Công đoàn, nghỉ mát đầy đủ
Các chính sách riêng dành cho cán bộ cấp cao
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MORIKOMART

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Công ty Cổ phần MORIKOMART

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngõ 989 Tam Trinh - Phường Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

