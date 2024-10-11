Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Miền Bắc

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh của Công ty; bảo đảm hiệu quả vận doanh của Đơn vị. Nghiên cứu tiếp thị, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh trong phạm vi kinh doanh. Xây dựng, thực hiện và quản lý công tác bán hàng và công nợ theo từng loại khách hàng và cho từng cách phân phối khác nhau trong phạm vi kinh doanh. Tổ chức hoạt đông kế toán theo quy định của công ty. Thực hiện các chương trình marketing theo kế hoạch của công ty, lập và thực hiện chương quảng cáo khuyến mãi trong phạm vi kinh doanh. Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh tại chi nhánh Theo dõi tình hình kinh doanh và tài chánh tại chi nhánh. Báo cáo kịp thời về văn phòng chính Quản lý toàn bộ nhân viên, thực hiện toàn quyền với nhân viên chi nhánh theo chính sách thủ tục nhân sự của công ty. Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của công ty với chi nhánh, định kỳ hàng tháng báo cáo việc thực hiện.
Xây dựng, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và chính sách kinh doanh của Công ty; bảo đảm hiệu quả vận doanh của Đơn vị.
Nghiên cứu tiếp thị, xây dựng chiến lược tiếp thị, quảng cáo và khuyến mãi, phục vụ hoạt động kinh doanh trong phạm vi kinh doanh.
Xây dựng, thực hiện và quản lý công tác bán hàng và công nợ theo từng loại khách hàng và cho từng cách phân phối khác nhau trong phạm vi kinh doanh.
Tổ chức hoạt đông kế toán theo quy định của công ty.
Thực hiện các chương trình marketing theo kế hoạch của công ty, lập và thực hiện chương quảng cáo khuyến mãi trong phạm vi kinh doanh.
Thực hiện việc tuyển dụng, đào tạo nhân viên kinh doanh tại chi nhánh
Theo dõi tình hình kinh doanh và tài chánh tại chi nhánh. Báo cáo kịp thời về văn phòng chính
Quản lý toàn bộ nhân viên, thực hiện toàn quyền với nhân viên chi nhánh theo chính sách thủ tục nhân sự của công ty.
Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của công ty với chi nhánh, định kỳ hàng tháng báo cáo việc thực hiện.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hiểu biết tình hình kinh tế xã hội cấp vĩ mô, hiểu biết hoạt động kinh doanh ngành FMCG và cafe Có khả năng phát triển khách hàng, nhà đầu tư Có khả năng lãnh đạo Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn. Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc Là người cẩn thận, trung thực, sáng tạo, linh hoạt, bảo mật, định hướng triển khai công việc tốt. Hiểu biết sâu sắc về chiến lược, nguyên tắc vận hành tổ chức quy mô lớn. Chịu được áp lực trong công việc Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Thành thạo vi tính văn phòng Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.
Hiểu biết tình hình kinh tế xã hội cấp vĩ mô, hiểu biết hoạt động kinh doanh ngành FMCG và cafe
Có khả năng phát triển khách hàng, nhà đầu tư
Có khả năng lãnh đạo
Có năng lực và kinh nghiệm xây dựng mạng lưới các đối tác trong lĩnh vực tài chính
Có kinh nghiệm, chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và huy động vốn.
Có tinh thần trách nhiệm cao, đạo đức tốt, đáng tin cậy, chịu được áp lực công việc
Là người cẩn thận, trung thực, sáng tạo, linh hoạt, bảo mật, định hướng triển khai công việc tốt.
Hiểu biết sâu sắc về chiến lược, nguyên tắc vận hành tổ chức quy mô lớn.
Chịu được áp lực trong công việc
Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính
Thành thạo vi tính văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận ( theo năng lực) BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ. Du lịch 1-2 lần/ năm Cấp phát đồng phục theo quy định công ty Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.
Mức lương: Thỏa thuận ( theo năng lực)
BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật, Chế độ, chính sách đầy đủ
Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, tết, hiếu hỉ.
Du lịch 1-2 lần/ năm
Cấp phát đồng phục theo quy định công ty
Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI MEGA GROUP

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 183C, Nguyễn Văn Đậu, P11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

