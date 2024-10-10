Tuyển Giám đốc nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/10/2024
Giám đốc nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 43/15

- 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển tổ chức
Triển khai công tác xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng ban, phân tích công việc, tiêu chuẩn chức danh, định biên nhân sự, mô tả công việc, các thay đổi trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, công ty con, công ty thành viên
cấp Công ty, cấp Phòng/ Ban/ Bộ phận hoặc tương đương.
cấp Công ty, cấp Phòng/ Ban/ Bộ phận hoặc tương đương.
Triển khai nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các quy trình, quy chế, phân quyền, quy định văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác hành chính nhân sự, cơ chế chính sách liên quan đến người lao động, thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động. Chủ trì công tác lập kế hoạch về việc xây dựng Quy trình, quy
Triển khai nghiên cứu, xây dựng, cải tiến các quy trình, quy chế, phân quyền, quy định văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác hành chính nhân sự, cơ chế chính sách liên quan đến người lao động, thỏa ước lao động tập thể nội quy lao động.
Chủ trì công tác lập kế hoạch về việc xây dựng Quy trình, quy
định, quy chế Công ty.
Chủ trì công tác lập kế hoạch về việc xây dựng Quy trình, quy
định, quy chế Công ty.
Kiểm soát tuân thủ, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp điều chỉnh/cải tiến quy định quản lý chung giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động của công ty mẹ và Các
Công ty thành viên về công tác sử dụng nguồn nhân lực và chi phí nhân sự hàng năm.
Kiểm soát tuân thủ, đánh giá hiệu quả và đề xuất các giải pháp điều chỉnh/cải tiến quy định quản lý chung giữa Công ty mẹ và các đơn vị thành viên.
Theo dõi đánh giá kết quả hoạt động của công ty mẹ và Các
Công ty thành viên về công tác sử dụng nguồn nhân lực và chi phí nhân sự hàng năm.
Tìm ra những lỗ hổng và giải quyết các vấn đề về nhân sự như thiếu nhân viên, nhân viên thiếu năng lực, thái độ làm việc, kỷ luật chưa tốt,... cùng với các vấn đề về sự hài lòng của nhân viên trong quá trình làm việc.
2. Thu hút và phát triển nhân tài
Xây dựng lộ trình phát triển công việc nhân viên, bản đồ công danh, hoạch định kế thừa
Kiểm soát các hoạt động quảng bá, xây dựng thương hiệu tuyển dụng của công ty
Xây dựng kế hoạch phát triển nghề nghiệp, Kế hoạch đào tạo triển nhân tài
3. Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
3.
Xây dựng và phát triển văn hóa Doanh nghiệp
. Xây dựng bộ văn hóa doanh nghiệp Đánh giá hiện trạng về văn hóa Doanh nghiệp, để đưa ra các phương án tránh tạo ra môi trường độc hại.
. Xây dựng bộ văn hóa doanh nghiệp
Đánh giá hiện trạng về văn hóa Doanh nghiệp, để đưa ra các phương án tránh tạo ra môi trường độc hại.
Đưa ra các mục tiêu, định hướng văn hóa của Doanh nghiệp
Lên kế hoạch và thực hiện triển khai truyền thông
3. Đo lường hiệu quả và cải tiến
4. Xây dựng chính sách đãi ngộ
3. Đo lường hiệu quả và cải tiến
4. Xây dựng chính sách đãi ngộ
4.
Xây dựng chính sách đãi ngộ
Xây dựng chiến lược thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc, phát triển nghề nghiệp
Hoạch định & kiểm soát, đo lường ngân sách/chi phí nhân sự, quỹ lương
Kiểm soát công tác xây dựng chương trình đào tạo huấn luyện hằng năm về: Đào tạo pháp lý; Đào tạo hoàn thiện KNL; Đào tạo chuyên môn; Đào tạo phát triển các kỹ năng của hệ thống
Phối hợp với các bộ phận xây dựng tiêu chuẩn, quy trình đánh giá hiệu quả công việc (KPI) và thang bảng lương hợp lý, công bằng, cạnh tranh.
5. Quản lý công tác hành chính
Định hướng kế hoạch và triển khai các hoạt động hậu cần cho các ngày: Lễ, Hội nghị, Tổng kết, văn nghệ,...
Quản lý công tác vận hành của các văn phòng/chi nhánh của Tập đoàn
Các hoạt động quan tâm đời sống CBNV
Quản lý công tác hậu cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh: các sự kiện hỗ trợ bán hàng, ra mắt sản phẩm, các sự kiện truyền thông khác,....
Các hoạt động quan tâm đời sống CBNV
Quản lý công tác hậu cần hỗ trợ hoạt động kinh doanh: các sự kiện hỗ trợ bán hàng, ra mắt sản phẩm, các sự kiện truyền thông khác,....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cử nhân/ đại học
- Kinh nghiệm: > 5 năm
- Kỹ năng làm việc:
- Biết cách xác lập chiến lược, kế hoạch và mục tiêu phát triển
bản thân phù hợp với mục tiêu phát triển của Công ty.
- Quản lý rủi ro, xử lý tình huống tốt
- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
- Kỹ năng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng hợp báo cáo
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả
Kỹ năng quản lý:
- Khả năng lập kế hoạch, giám sát tiến trình thực hiện tốt
- Kỹ năng ra quyết định
- Kỹ năng ủy quyền và giao nhiệm vụ
- Khả năng tạo động lực cho nhân viên
- Khả năng điều hành nhóm tốt
- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương lượng tốt
- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời giɑn, quản lý công việc
Tác phong/ yêu cầu khác:
- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền hạn
Được quyền yêu cầu các Phòng ban trong Công ty phối hợp và quan hệ với các cơ quan chính quyền có liên
quan để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định
Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Công ty
Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của Công ty vào mục đích phục vụ công tác để hoàn
thành các nhiệm vụ nêu trên
Chính sách thưởng đa dạng: hoa hồng đội nhóm, cá nhân, đào tạo
Được quyền tham gia góp ý kiến và đề xuất giải pháp thực hiện các lĩnh vực hoạt động của Công ty
Được quyền sử dụng các trang thiết bị, phương tiện của Công ty vào mục đích phục vụ công tác để hoàn
thành các nhiệm vụ nêu trên Chính sách thưởng đa dạng: hoa hồng đội nhóm, cá nhân, đào tạo
Quyền lợi
- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật - Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm - Được khám sức khỏe 1 năm 1 lần - Được đi du lịch 1 năm 1 đến 2 lần (tùy theo tình hình hoạt động kinh doanh) - Được thưởng lễ tết, sinh nhật - Được tặng quà trung thu, quà sinh nhật - Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty - Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (t2-t6), t7 được wfh (tùy bộ phận) - Được tham gia các CLB rèn luyện sức khỏe: chạy bộ, cầu lông, đá banh... - Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19, Khu văn phòng Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

