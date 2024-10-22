Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/11/2024
Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam:

- Hà Nam

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm

1.Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh KHCN tại cụm Chi nhánh.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kinh doanh KHCN tại cụm Chi nhánh Đánh giá, tham mưu cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng kinh doanh KHCN trên địa bàn hoạt động. Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực & tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị. Cùng Giám đốc chi nhánh & Khối khách hàng cá nhân thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối nghiệp vụ. Thực hiện chỉ tiêu bán hàng từng sản phẩm cụ thể; Hỗ trợ CBNV trực thuộc và các đơn vị trực thuộc Chi nhánh thực hiện các chỉ tiêu bán hàng. Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng lớn và các đối tác khác. Giám sát chất lượng khoản vay cá nhân; Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng hồ sơ tín dụng do mình phụ trách.
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động kinh doanh KHCN tại cụm Chi nhánh
Đánh giá, tham mưu cho Giám đốc chi nhánh về tiềm năng kinh doanh KHCN trên địa bàn hoạt động.
Giám sát việc phát triển của thị trường bán lẻ và động thái của đối thủ trong khu vực & tham mưu cho Giám đốc chi nhánh các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.
Cùng Giám đốc chi nhánh & Khối khách hàng cá nhân thực hiện huấn luyện, giới thiệu sản phẩm, đóng góp ý kiến cho các chiến dịch bán hàng của khối nghiệp vụ.
Thực hiện chỉ tiêu bán hàng từng sản phẩm cụ thể; Hỗ trợ CBNV trực thuộc và các đơn vị trực thuộc Chi nhánh thực hiện các chỉ tiêu bán hàng.
Phát triển và quản lý quan hệ với các khách hàng lớn và các đối tác khác.
Giám sát chất lượng khoản vay cá nhân; Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh, chất lượng hồ sơ tín dụng do mình phụ trách.
2. Quản lý nhân sự KHCN
Giám sát và quản lý hiệu quả bán hàng so với chi tiêu và ngân sách Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại cụm chi nhánh Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp Đảm bảo phát triển và huấn luyện nghề nghiệp cho nhân viên bán lẻ. Quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế thừa như yêu cầu. Đóng góp ý kiến trong việc tuyển dụng và huấn luyện nhân sự KHCN trong cụm Chi nhánh nhằm đáp ứng yêu cầu công việc. Cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho CBNV trực thuộc. Đánh giá kết quả hoạt động của CBNV trực thuộc, chỉ ra những kết quả đạt được, các điểm hạn chế và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp các bộ phận sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của mình
Giám sát và quản lý hiệu quả bán hàng so với chi tiêu và ngân sách
Lãnh đạo và hướng dẫn nhóm khách hàng cá nhân tại cụm chi nhánh
Huấn luyện, tư vấn và định hướng phát triển nghề nghiệp
Đảm bảo phát triển và huấn luyện nghề nghiệp cho nhân viên bán lẻ.
Quản lý và lên kế hoạch cho nhân sự kế thừa như yêu cầu.
Đóng góp ý kiến trong việc tuyển dụng và huấn luyện nhân sự KHCN trong cụm Chi nhánh nhằm đáp ứng yêu cầu công việc.
Cập nhật các chủ trương, chính sách, quy định, hướng dẫn nghiệp vụ của Ngân hàng cho CBNV trực thuộc.
Đánh giá kết quả hoạt động của CBNV trực thuộc, chỉ ra những kết quả đạt được, các điểm hạn chế và đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm giúp các bộ phận sớm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của mình
3. Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng
Nghiên cứu hồ sơ, phương án vay vốn và tài sản đảm bảo của khách hàng. Tiếp xúc khách hàng để xác minh tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng hoặc phối hợp với Phòng Tái thẩm định KHCN trong công tác thu thập hồ sơ, đánh giá khách hàng. Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín dụng. Báo cáo, đánh giá chất lượng tín dụng tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc.
Nghiên cứu hồ sơ, phương án vay vốn và tài sản đảm bảo của khách hàng.
Tiếp xúc khách hàng để xác minh tình hình sản xuất kinh doanh và khả năng tài chính của khách hàng hoặc phối hợp với Phòng Tái thẩm định KHCN trong công tác thu thập hồ sơ, đánh giá khách hàng.
Phân tích, thẩm định, đề xuất cấp tín dụng và cơ cấu lại các hồ sơ cấp tín dụng.
Báo cáo, đánh giá chất lượng tín dụng tại đơn vị và các đơn vị trực thuộc.
4. Đảm bảo quá trình tuân thủ hoạt động kinh doanh theo quy định của HDBank, NHNN & Pháp luật....
Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân: tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động, thẻ, ebanking, kiều hối, dịch vụ khác,...) chương trình khuyến mại của Ngân hàng, qui định của NHNN và Pháp luật có liên quan. Giám sát, kiểm tra các cấp nhân viên phụ trách quản lý nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên đều nắm rõ và thực hiện đúng các chính sách, quy định. Chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành và quản trị rủi ro tín dụng. Chọn lọc khách hàng vay vốn theo đúng định hướng, phân khúc Khách hàng và quy định chính sách sản phẩm của HDBank. Chịu trách nhiệm về việc tiếp xúc trực tiếp Khách hàng vay, đối chiếu chứng từ bản chính theo quy định, đảm bảo tính xác thực và hợp lý của thông tin, chứng từ cung cấp liên quan đến khoản đề xuất cấp tín dụng. Chịu trách nhiệm kiểm tra khách hàng đáp ứng đúng, đủ điều kiện thuộc danh sách/chính sách thẩm định/phê duyệt trước (nếu có) và đề xuất cấp tín dụng tương ứng.
Nắm vững chính sách và quy trình nghiệp vụ khách hàng cá nhân: tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động, thẻ, ebanking, kiều hối, dịch vụ khác,...) chương trình khuyến mại của Ngân hàng, qui định của NHNN và Pháp luật có liên quan.
Giám sát, kiểm tra các cấp nhân viên phụ trách quản lý nhằm đảm bảo đội ngũ nhân viên đều nắm rõ và thực hiện đúng các chính sách, quy định.
Chịu trách nhiệm đảm bảo vận hành và quản trị rủi ro tín dụng.
Chọn lọc khách hàng vay vốn theo đúng định hướng, phân khúc Khách hàng và quy định chính sách sản phẩm của HDBank.
Chịu trách nhiệm về việc tiếp xúc trực tiếp Khách hàng vay, đối chiếu chứng từ bản chính theo quy định, đảm bảo tính xác thực và hợp lý của thông tin, chứng từ cung cấp liên quan đến khoản đề xuất cấp tín dụng.
Chịu trách nhiệm kiểm tra khách hàng đáp ứng đúng, đủ điều kiện thuộc danh sách/chính sách thẩm định/phê duyệt trước (nếu có) và đề xuất cấp tín dụng tương ứng.
5. Đảm nhiệm công tác quản lý khác của chi nhánh theo phân công của Giám đốc chi nhánh.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng; trong đó ít nhất có kinh nghiệm tại vị trí Quản lý đội ngũ bán hàng hoặc kinh nghiệm tương đương Có kỹ năng xây dựng kế hoạch và chiến lược.
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên môn nghiệp vụ tương đương
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng; trong đó ít nhất có kinh nghiệm tại vị trí Quản lý đội ngũ bán hàng hoặc kinh nghiệm tương đương
Có kỹ năng xây dựng kế hoạch và chiến lược.

Quyền Lợi

Chế độ bảo hiểm, Du Lịch hàng năm Phụ cấp, Đồng phục Chế độ thưởng, Công tác phí Phụ cấp thâm niên
Chế độ bảo hiểm, Du Lịch hàng năm
Phụ cấp, Đồng phục
Chế độ thưởng, Công tác phí
Phụ cấp thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai - P. Bến Nghé - Q.1 - Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

