Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Giám đốc sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc sản xuất Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Long An: Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, Bến Lức, Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Giám đốc sản xuất

Lập kế hoạch và giám sát toàn bộ quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu về chất lượng, số lượng và tiến độ.
Quản lý và điều phối nguồn lực sản xuất bao gồm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu và nhân công.
Phân tích và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao hiệu quả.
Đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn lao động và bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự hoạt động trơn tru của toàn bộ quy trình.
Thường xuyên cập nhật và cải tiến công nghệ sản xuất để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.
Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của dây chuyền sản xuất, đưa ra các đề xuất cải tiến.
Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên sản xuất.
Phân tích dữ liệu sản xuất, báo cáo kết quả hoạt động định kỳ cho ban lãnh đạo.
Tham gia vào việc lập kế hoạch và triển khai các dự án cải tiến sản xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc quản lý sản xuất.
Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí giám sát hoặc quản lý sản xuất.
Nắm vững các nguyên tắc quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất và kiểm soát chất lượng.
Có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm quản lý sản xuất (ERP, MRP...).
Khả năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp hiệu quả.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Tinh thần trách nhiệm cao và khả năng chịu áp lực tốt.
Am hiểu về an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Quyền Lợi

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Các chế độ phúc lợi đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI HÙ KIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tỉnh lộ 830, Ấp 8, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

