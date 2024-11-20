Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 55 Triệu

Mức lương 30 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sài Đồng, Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 30 - 55 Triệu

Kinh doanh:

- Chịu trách nhiệm cao nhất trước ban điều hành Scots English về việc vận hành hiệu quả chi nhánh: Doanh

số, chất lượng đào tạo, dịch vụ khách hàng.

- Tham mưu và đề xuất BDH kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn.

- Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển CN theo kế hoạch kinh doanh đã

được phê duyệt.

- Tuyển dụng, đào tạo bộ máy nhân sự chi nhánh để vận hành hiệu quả.

- Phối hợp với các bộ Phận HO để triển khai các công việc nhanh, hiệu quả, tạo sự hài lòng KH.

Vận hành chi nhánh:

- Thiết lập và vận hành Chi nhánh Scost English theo tiêu chuẩn của Scots English Australia.

- Xây dựng và duy trì văn hóa công ty và môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả, chuẩn

quốc tế.

- Bao quát chung mọi hoạt động của chi nhánh như: trang trí lớp học, nơi làm việc, bố trí nơi đón tiếp, phòng

chờ cho học viên, trao đổi với phụ huynh học sinh, chăm sóc học sinh...

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp thông qua việc: đào tạo, training cho nhân viên phương thức và

tác phong làm việc chuyên nghiệp.

- Tuyển dụng nhân sự dưới quyền quản lý (50% số lượng nhân sự thiếu).

- Các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc.

Địa điểm: được chọn địa điểm làm việc

Với Mức Lương 30 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu biết về thị trường, đối thủ, đặc điểm khách hàng ở vùng quản lý;

- Khả năng hoạch định và sắp xếp công việc tốt.

- Khả năng điều hành và quản lý nhân sự tốt.

- Sáng tạo, tư duy logic.

- Nhạy bén với các thay đổi mới của thị trường.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán tốt.

- Cẩn thận, chi tiết, có khả năng tổ chức, quản lý công việc hiệu quả.

- Năng động, nhiệt tình.

- Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

- Khả năng giải quyết vấn đề tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 30.000.000-55.000.000 +thưởng => thu nhập không giới hạn

- Được hưởng các chế độ khác theo luật (BHXH, BHYT, nghỉ lễ tết theo quy định);

- Được miễn học phí cho bản thân và gia đình khi theo học tại hệ thống Scots english.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi cấp quản lý theo quy định của công ty( Du lịch, thưởng lễ, tết,

Bảo Hiểm sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ...)

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCOTS ENGLISH AUSTRALIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.