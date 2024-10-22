Tuyển Giám Sát Dịch Vụ thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 4, TTTM Statra, C6/27 Đường Phạm Hùng, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhiệm Vụ Chính:

Quản lý và giám sát hoạt động sảnh: Đảm bảo mọi hoạt động trong khu vực sảnh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bao gồm việc kiểm soát vé, hướng dẫn khách hàng, quản lý hàng hóa và dịch vụ ăn uống tại quầy. Giám sát đội ngũ nhân viên: Hướng dẫn, phân công và kiểm tra công việc của nhân viên sảnh, đảm bảo họ tuân thủ các quy định và quy trình làm việc của công ty. Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng: Xử lý khiếu nại và các tình huống phát sinh, đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất, duy trì trải nghiệm tích cực. Quản lý doanh thu và kiểm soát chi phí: Theo dõi và báo cáo doanh thu từ các hoạt động bán vé, dịch vụ ăn uống, cùng các khoản thu chi khác tại rạp. Tổ chức và điều phối các sự kiện tại rạp: Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện tại rạp, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và đúng tiến độ. Đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản: Giám sát công tác an ninh trong khu vực sảnh, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, cùng với việc bảo vệ tài sản công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc vị trí giám sát tại các rạp chiếu phim hoặc môi trường tương đương. Kỹ năng: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian Kiến thức: Hiểu biết về các quy trình vận hành của rạp chiếu phim, các nguyên tắc an toàn và dịch vụ khách hàng.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi:

Lương và phụ cấp theo quy định của công ty. Ưu tiên sắp xếp khu vực làm việc gần nơi sinh sống. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

