Tuyển Giám Sát Dịch Vụ thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Giám Sát Dịch Vụ thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 4, TTTM Statra, C6/27 Đường Phạm Hùng, Phường Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Chánh ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Nhiệm Vụ Chính:
Nhiệm Vụ Chính:
Quản lý và giám sát hoạt động sảnh: Đảm bảo mọi hoạt động trong khu vực sảnh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bao gồm việc kiểm soát vé, hướng dẫn khách hàng, quản lý hàng hóa và dịch vụ ăn uống tại quầy. Giám sát đội ngũ nhân viên: Hướng dẫn, phân công và kiểm tra công việc của nhân viên sảnh, đảm bảo họ tuân thủ các quy định và quy trình làm việc của công ty. Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng: Xử lý khiếu nại và các tình huống phát sinh, đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất, duy trì trải nghiệm tích cực. Quản lý doanh thu và kiểm soát chi phí: Theo dõi và báo cáo doanh thu từ các hoạt động bán vé, dịch vụ ăn uống, cùng các khoản thu chi khác tại rạp. Tổ chức và điều phối các sự kiện tại rạp: Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện tại rạp, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và đúng tiến độ. Đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản: Giám sát công tác an ninh trong khu vực sảnh, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, cùng với việc bảo vệ tài sản công ty.
Quản lý và giám sát hoạt động sảnh: Đảm bảo mọi hoạt động trong khu vực sảnh diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, bao gồm việc kiểm soát vé, hướng dẫn khách hàng, quản lý hàng hóa và dịch vụ ăn uống tại quầy.
Quản lý và giám sát hoạt động sảnh:
Giám sát đội ngũ nhân viên: Hướng dẫn, phân công và kiểm tra công việc của nhân viên sảnh, đảm bảo họ tuân thủ các quy định và quy trình làm việc của công ty.
Giám sát đội ngũ nhân viên:
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng: Xử lý khiếu nại và các tình huống phát sinh, đảm bảo khách hàng nhận được dịch vụ tốt nhất, duy trì trải nghiệm tích cực.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng:
Quản lý doanh thu và kiểm soát chi phí: Theo dõi và báo cáo doanh thu từ các hoạt động bán vé, dịch vụ ăn uống, cùng các khoản thu chi khác tại rạp.
Quản lý doanh thu và kiểm soát chi phí:
Tổ chức và điều phối các sự kiện tại rạp: Phối hợp với các bộ phận khác để tổ chức các sự kiện tại rạp, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công và đúng tiến độ.
Tổ chức và điều phối các sự kiện tại rạp:
Đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản: Giám sát công tác an ninh trong khu vực sảnh, đảm bảo an toàn cho khách hàng và nhân viên, cùng với việc bảo vệ tài sản công ty.
Đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản:

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc vị trí giám sát tại các rạp chiếu phim hoặc môi trường tương đương. Kỹ năng: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian Kiến thức: Hiểu biết về các quy trình vận hành của rạp chiếu phim, các nguyên tắc an toàn và dịch vụ khách hàng.
Kinh nghiệm: Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hoặc vị trí giám sát tại các rạp chiếu phim hoặc môi trường tương đương.
Kinh nghiệm:
Kỹ năng: Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Kỹ năng:
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm Kỹ năng giao tiếp tốt Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhóm
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề nhanh chóng
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian
Kiến thức: Hiểu biết về các quy trình vận hành của rạp chiếu phim, các nguyên tắc an toàn và dịch vụ khách hàng.
Kiến thức:

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi:
Quyền Lợi:
Lương và phụ cấp theo quy định của công ty. Ưu tiên sắp xếp khu vực làm việc gần nơi sinh sống. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định. Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn. Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.
Lương và phụ cấp theo quy định của công ty. Ưu tiên sắp xếp khu vực làm việc gần nơi sinh sống.
Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật định.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI SAO CINEPLEX BHD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3C Đường 3/2, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

