Tuyển Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận V ROYAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Tại V ROYAL
- Hồ Chí Minh: 46 Đường số 64, Bình Phú 2, Phường 10, Quận 6
Mô Tả Công Việc Giám sát/Điều phối hàng hoá và kho vận Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý Đơn hàng: Theo dõi, quản lý và xử lý các đơn hàng từ TikTok Shop, đảm bảo đơn hàng được thực hiện nhanh chóng và chính xác.
Liên hệ với Đối tác Vận chuyển: Làm việc với các đơn vị vận chuyển để đảm bảo giao hàng đúng thời gian, theo dõi tình trạng đơn hàng và xử lý các vấn đề phát sinh.
Cập nhật Thông tin Đơn hàng: Đảm bảo thông tin đơn hàng được cập nhật đầy đủ và chính xác trên hệ thống quản lý của công ty và các sàn thương mại điện tử.
Giải quyết Khiếu nại: Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại từ khách hàng liên quan đến vấn đề vận chuyển và giao hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.
Trả lời tin nhắn khách hàng trên sàn TikTok Shop.
Báo cáo Hiệu suất Vận chuyển: Thực hiện báo cáo định kỳ về tình hình giao hàng, hiệu suất vận chuyển và đề xuất các biện pháp cải thiện.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiêm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương
Kỹ năng Excel cơ bản
Có khả năng thuyết phục, xử lý khiếu nại
Có tinh thần tập thể, trách nhiệm chung trong công việc
Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm quản lý đơn hàng.( được đào tạo )
Có khả năng làm việc dưới áp lực và trong môi trường năng động.
Tại V ROYAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp các trang thiết bị phục vụ công việc
Được hưởng lương tháng 13; thưởng lễ, tết...
Tham gia Bonding, Teambuilding du lịch hàng năm của Công ty.
Nghỉ phép năm, nghỉ chế độ, nghỉ Lễ, Tết theo quy định.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN...
Môi trường làm việc tự chủ và linh hoạt; đồng nghiệp thân thiện.
Khi làm việc chính thức sẽ được công ty đầu tư cho đi học các khóa học nâng cao kỹ năng chuyên môn cao cấp hoàn toàn miễn phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại V ROYAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI