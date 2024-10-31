Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Solar Electric Viet Nam (SEV.,JSC), Tầng 3, Tòa CT1 Dream Town - Coma 6, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

-Quản lý trực tiếp công tác thi công tại công trường đảm bảo chất lượng, an toàn, tiến độ của từng hạng mục.

-Thực hiện bản vẽ shop-drawing, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu và báo cáo của công trường theo quy định.

-Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động của công trường.

-Tham mưu cho Chỉ huy trưởng các công việc về chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Nam, độ tuổi từ 23-35 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành Điện công nghiệp/ Điện tử/ Điều khiển và tự động hóa các trường ĐH, CĐ.

-Có kinh nghiệm tối thiểu từ 2-3 năm trở lên ở vị trí tương đương.

-Nắm vững chuyên môn về Điện.

-Bóc tách khối lượng và yêu cầu vât tư phù hợp.

-Giám sát về an toàn, kỹ thuật và tiến độ tại dự án.

-Thực hiện nghiệm túc báo cáo hàng ngày.

-Hiểu và nắm được biện pháp thi công, trình tự thi công các công việc trên công trường.

-Kỹ năng vẽ AutoCad tốtvà các phần mềm khác như Revit, Sketchup. Biết lập tiến độ thi công bằng phần mềm Project, có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Thiết kế là một lợi thế.

-Tác phong làm việc chuyên nghiệp, năng động, hòa đồng, có trách nhiệm với công việc.

-Phẩm chất/Thái độ:

Có thể đi công tác hoặc làm việc tại các dự án theo yêu cầu công ty;

Có khả năng chịu áp lực cao;

Trung thực, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức thu nhập: từ 15.000.000 VND – 20.000.000 VND và Thưởng các ngày lễ, tháng lương thứ 13, thưởng Tết theo kết quả kinh doanh hàng năm. Ứng viên đàm phán theo năng lực thực tế và trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, chuyên môn cao, có cơ hội thăng tiến và được trao cơ hội trong không gian phát triển mới.

-Được cử đi đào tạo, hỗ trợ về chuyên môn sâu trong lĩnh vực chuyên môn.

-Được hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, phép năm, khám sức khỏe định kỳ 2 lần/năm và các phúc lợi khác của Công ty theo quy định của Luật Lao động.

-Du lịch nghỉ mát hàng năm, các hoạt động teambuilding gắn kết nhằm phát huy văn hóa SEV.

-Hưởng phụ cấp chi phí theo định mức công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAR ELECTRIC VIỆT NAM

