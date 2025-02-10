Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO

Giám sát dự án/công trình/thi công

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc:
- Tại văn phòng: 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
- Tại hiện trường: Các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. (Có xe đưa đón đi công tác, có văn phòng đại diện tại huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào).
Chi tiết công việc:
- Quản lý dự án: quản lý trình tự thực hiện các dự án đầu tư công.
- Soạn thảo các văn bản pháp lý của dự án (Công ty đã có quy trình 4.0 cho toàn bộ các dự án);
- Theo dõi các hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện dự án, tham mưu đề xuất các văn bản pháp lý.
- Kiểm soát công tác thiết kế, thỏa thuận, thanh quyết toán.
- Giám sát thi công xây dựng công trình.
- Các công trình: Công trình giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, vốn ngân sách nhà nước.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng.
- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên.
- Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.
- Thành thạo các kỹ năng tin học chuyên ngành: Word, excel, autocad, dự toán F1 hoặc G8.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 10-20 triệu/tháng (Thỏa thuận trức tiếp khi phỏng vấn)
- Lương trả đều hàng tháng;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ lễ, tết, thưởng lễ, tết và tháng lương 13, thưởng năng suất.
- Được đóng bảo hiểm XH, bảo hiểm Y tế và các chế độ phúc lợi của công ty.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 10, Thôn Thị, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

