Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ART DECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc:

- Tại văn phòng: 82 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

- Tại hiện trường: Các huyện: Văn Giang, Yên Mỹ, Văn Lâm, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. (Có xe đưa đón đi công tác, có văn phòng đại diện tại huyện Văn Giang và thị xã Mỹ Hào).

Chi tiết công việc:

- Quản lý dự án: quản lý trình tự thực hiện các dự án đầu tư công.

- Soạn thảo các văn bản pháp lý của dự án (Công ty đã có quy trình 4.0 cho toàn bộ các dự án);

- Theo dõi các hợp đồng, theo dõi quá trình thực hiện dự án, tham mưu đề xuất các văn bản pháp lý.

- Kiểm soát công tác thiết kế, thỏa thuận, thanh quyết toán.

- Giám sát thi công xây dựng công trình.

- Các công trình: Công trình giao thông, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, vốn ngân sách nhà nước.

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học một trong các chuyên ngành: Giao thông, xây dựng dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng.

- Có 3 năm kinh nghiệm trở lên.

- Nhiệt tình, trách nhiệm cao trong công việc.

- Thành thạo các kỹ năng tin học chuyên ngành: Word, excel, autocad, dự toán F1 hoặc G8.

- Mức lương từ 10-20 triệu/tháng (Thỏa thuận trức tiếp khi phỏng vấn)

- Lương trả đều hàng tháng;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ: Nghỉ lễ, tết, thưởng lễ, tết và tháng lương 13, thưởng năng suất.

- Được đóng bảo hiểm XH, bảo hiểm Y tế và các chế độ phúc lợi của công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp

