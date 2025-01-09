Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Kiểm tra và phê duyệt hồ sơ thiết kế và các hồ sơ liên quan đến dự án theo thẩm quyền.

- Lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công để đảm bảo tiến độ của dự án

- Tổ chức và quản lý nhân lực phục vụ thi công: giám sát các tổ đội, nhà thầu phụ theo yêu cầu về tiến độ và chất lượng.

- Làm việc trực tiếp với Tư vấn giám sát, Ban quản lý dự án về các vấn đề trên công trường.

- Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. - Giải quyết các vấn đề kỹ thuật và các vấn đề phát sinh khác.

- Tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu, lập hồ sơ hoàn công, hồ sơ thanh toán.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã có kinh nghiệm thi công các hạng mục móng (thi công ván khuôn, cốt thép + bê tông)

- Nhanh nhẹn, chịu khó, chịu được áp lực công việc

- Thành thạo một số phần mềm cơ bản.

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 20 đến 25triệu/tháng + Phụ cấp dự án theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.