Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Long An

Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty nước ngoài chuyên về thiết kế lắp đặt điều hòa không khí.

Nhiệm vụ:

Quản lý công trình, chi phí, chất lượng và an toàn tại các công trình xây dựng như tòa nhà, cơ sở thương mại, bệnh viện, nhà máy, ...

Giám sát công trường đồng thời theo dõi kiểm soát chi phí chất lượng và an toàn để đảm bảo mọi thứ tiến triển theo đúng tiến độ.

Tùy thuộc vào từng vị trí có thể đi công tác và nghỉ lại qua đêm.

Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc: 8h/ngày (8 : 00 - 17 : 00)

Thời gian nghỉ: 60 phút nghỉ trưa + nghỉ giữa ca 5 - 10 phút

Nghỉ thứ 7 cách tuần và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam

Chế độ về lương, thưởng

Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm

Được trợ cấp tiền thuê nhà, trợ cấp gia đình, trợ cấp đi lại, trợ cấp công tác, v.v.

Tăng lương theo năng lực

Lương tháng 13

Thưởng theo kết quả kinh doan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật xây dựng hoặc quản lý xây dựng.

Có sức khỏe tốt.

Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý công trình xây dựng.

Chịu đi công tác xa (vì lịch di chuyển sẽ phụ thuộc vào công trình của khách hàng)

Có thể giao tiếp được tiếng Anh và tiếng Nhật(trung cấp trở lên)

Có kỹ năng giao tiếp tốt với mọi người xung quanh.

Chịu được áp lực cao trong công việc

Có giấy phép lái xe ôtô.

Tại HR Vietnam’s ESS Client Thì Được Hưởng Những Gì

Các bằng cấp cần thiết cho công việc có thể được học sau khi vào công ty (chi phí cty chi trả)

Sau thời gian thử việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi của nhân viên theo luật lao động hiện hành. (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…)

Du lịch công ty: 1 năm 1 lần (phụ thuộc vào tình hình lợi nhuận công ty trong năm đó.)

Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần.

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Điện / Điện tử / Điện lạnh

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Long An

