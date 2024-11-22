Tuyển Giám sát dự án/công trình/thi công HR Vietnam’s ESS Client làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát dự án/công trình/thi công Tại HR Vietnam’s ESS Client
- Long An:
- Long An
Mô Tả Công Việc Giám sát dự án/công trình/thi công Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty nước ngoài chuyên về thiết kế lắp đặt điều hòa không khí.
Nhiệm vụ:
Quản lý công trình, chi phí, chất lượng và an toàn tại các công trình xây dựng như tòa nhà, cơ sở thương mại, bệnh viện, nhà máy, ...
Giám sát công trường đồng thời theo dõi kiểm soát chi phí chất lượng và an toàn để đảm bảo mọi thứ tiến triển theo đúng tiến độ.
Tùy thuộc vào từng vị trí có thể đi công tác và nghỉ lại qua đêm.
Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc: 8h/ngày (8 : 00 - 17 : 00)
Thời gian nghỉ: 60 phút nghỉ trưa + nghỉ giữa ca 5 - 10 phút
Nghỉ thứ 7 cách tuần và các ngày nghỉ lễ của Việt Nam
Chế độ về lương, thưởng
Lương thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm
Được trợ cấp tiền thuê nhà, trợ cấp gia đình, trợ cấp đi lại, trợ cấp công tác, v.v.
Tăng lương theo năng lực
Lương tháng 13
Thưởng theo kết quả kinh doan
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có sức khỏe tốt.
Ưu tiên người có kinh nghiệm quản lý công trình xây dựng.
Chịu đi công tác xa (vì lịch di chuyển sẽ phụ thuộc vào công trình của khách hàng)
Có thể giao tiếp được tiếng Anh và tiếng Nhật(trung cấp trở lên)
Có kỹ năng giao tiếp tốt với mọi người xung quanh.
Chịu được áp lực cao trong công việc
Có giấy phép lái xe ôtô.
Tại HR Vietnam’s ESS Client Thì Được Hưởng Những Gì
Sau thời gian thử việc sẽ được hưởng mọi quyền lợi của nhân viên theo luật lao động hiện hành. (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…)
Du lịch công ty: 1 năm 1 lần (phụ thuộc vào tình hình lợi nhuận công ty trong năm đó.)
Khám sức khỏe định kỳ: 1 năm 1 lần.
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng, Điện / Điện tử / Điện lạnh
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Long An
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HR Vietnam’s ESS Client
