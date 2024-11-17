Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Dịch vụ Asan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Dịch vụ Asan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty TNHH Dịch vụ Asan
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Tuyển dụng quản lý nhà hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng quản lý nhà hàng Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 544 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng của công ty.
Kiểm soát COL, COG,...
Phân tích, lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu và có lợi nhuận.
Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại...
Báo cáo cuối ca, tuần, tháng các nội dung: Nhân sự, thực phẩm, doanh thu, hoạt động...
Lập và thực hiện kế hoạch làm việc của nhân viên trong nhà hàng.
Tuyển chọn, đào tạo, phát triển và khuyến khích nhân viên.
Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng.
Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe.
Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của các bộ phận trong nhà hàng.
Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống.
Điều hành, phối hợp nhân sự đảm bảo sự vận hành hoàn hảo trong nhà hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý/ quản lý/ giám sát.
Có hiểu biết chuyên sâu về ẩm thực.
Kỹ năng lãnh đạo.
Kỹ năng lập kế hoạch.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo.
Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.
Kỹ năng giao tiếp.
Có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng chịu được áp lực công việc.
Yêu thích công viên liên quan đến ngành nhà hàng

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương và khen thưởng
Chế độ bảo hiểm
Chế độ trợ cấp, phụ cấp
Các khóa đào tạo phát triển chuyên môn
Nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Công ty TNHH Dịch vụ Asan

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 831 - 833 Trần Hưng Đạo, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

