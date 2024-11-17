Tuyển Tuyển dụng quản lý nhà hàng Công ty TNHH Dịch vụ Asan làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 544 Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng quản lý nhà hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện việc kinh doanh tại nhà hàng của công ty.

Kiểm soát COL, COG,...

Phân tích, lập kế hoạch bán hàng theo chỉ tiêu và có lợi nhuận.

Sắp xếp, thực hiện các hoạt động marketing, sự kiện, chương trình khuyến mại...

Báo cáo cuối ca, tuần, tháng các nội dung: Nhân sự, thực phẩm, doanh thu, hoạt động...

Lập và thực hiện kế hoạch làm việc của nhân viên trong nhà hàng.

Tuyển chọn, đào tạo, phát triển và khuyến khích nhân viên.

Kiểm tra, giám sát việc sắp xếp các ca làm việc của các bộ phận trong nhà hàng.

Duy trì, kiểm soát tiêu chuẩn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe.

Kiểm soát mức độ tồn kho và các order hàng của các bộ phận trong nhà hàng.

Hỗ trợ các bộ phận, khu vực trong nhà hàng trong mọi tình huống.

Điều hành, phối hợp nhân sự đảm bảo sự vận hành hoàn hảo trong nhà hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 – 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí trợ lý/ quản lý/ giám sát.

Có hiểu biết chuyên sâu về ẩm thực.

Kỹ năng lãnh đạo.

Kỹ năng lập kế hoạch.

Kỹ năng phân tích, tổng hợp, báo cáo.

Kỹ năng tổ chức và giám sát công việc.

Kỹ năng giao tiếp.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng chịu được áp lực công việc.

Yêu thích công viên liên quan đến ngành nhà hàng

Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương và khen thưởng

Chế độ bảo hiểm

Chế độ trợ cấp, phụ cấp

Các khóa đào tạo phát triển chuyên môn

Nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dịch vụ Asan

