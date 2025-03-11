Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Mức lương 12 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Tầng 2 Tòa nhà Melody, 651 - 653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

• Chăm sóc khách hàng, kết hợp với BP Kinh doanh giải quyết các vấn đề của khách hàng

• Báo giá và handle hàng xuất nhập (Sea/Air) của hệ thống đại lý

• Quản lý và xử lý các vần đề phát sinh của phòng chứng từ.

• Cập nhật các thông tin về chứng từ, các quy định quốc tế, khai hải quan của các nước để hướng dẫn các thành viên trong team

• Xây dựng mối quan hệ với hệ thống đại lý hiện có, tìm hiểu và đề xuất mở rộng hệ thống đại lý mới

• Quản lý rủi ro, tránh phát sinh chi phí.

• Gửi báo cáo hàng tháng lên cấp trên

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

• Bằng đại học

• Kỹ năng tiếng Anh tốt

• 100% các lô hàng hoàn thành, giao đến người nhận không gặp trục trặc về chứng từ và phát sinh chi phí

• Số lượng hàng chỉ định và hàng free hand từ đại lý tăng, năm sau tăng so với năm trước

• Báo giá nhanh chóng các inquiry của đại lý (Châu Á: báo giá trong ngày. Châu Âu, Mỹ: chậm nhất là trong ngày hôm sau)

• Làm việc với các nhà cung cấp/đại lý... giải quyết triệt để các phàn nàn của khách hàng, giảm thiểu phát sinh chi phí.

