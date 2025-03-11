Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Tuyển Giám sát sản xuất Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 25 Triệu

Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container

Giám sát sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám sát sản xuất Tại Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Tầng 2 Tòa nhà Melody, 651

- 653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

• Chăm sóc khách hàng, kết hợp với BP Kinh doanh giải quyết các vấn đề của khách hàng
• Báo giá và handle hàng xuất nhập (Sea/Air) của hệ thống đại lý
• Quản lý và xử lý các vần đề phát sinh của phòng chứng từ.
• Cập nhật các thông tin về chứng từ, các quy định quốc tế, khai hải quan của các nước để hướng dẫn các thành viên trong team
• Xây dựng mối quan hệ với hệ thống đại lý hiện có, tìm hiểu và đề xuất mở rộng hệ thống đại lý mới
• Quản lý rủi ro, tránh phát sinh chi phí.
• Gửi báo cáo hàng tháng lên cấp trên

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
• Bằng đại học
• Kỹ năng tiếng Anh tốt
• 100% các lô hàng hoàn thành, giao đến người nhận không gặp trục trặc về chứng từ và phát sinh chi phí
• Số lượng hàng chỉ định và hàng free hand từ đại lý tăng, năm sau tăng so với năm trước
• Báo giá nhanh chóng các inquiry của đại lý (Châu Á: báo giá trong ngày. Châu Âu, Mỹ: chậm nhất là trong ngày hôm sau)
• Làm việc với các nhà cung cấp/đại lý... giải quyết triệt để các phàn nàn của khách hàng, giảm thiểu phát sinh chi phí.

Tại Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container

Công Ty TNHH Vận Tải Đa Phương Thức Hoàng Gia Container

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2 Tòa Nhà Melody, 651-653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

