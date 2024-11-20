Tuyển Giám sát sản xuất Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Nhôm Đô Thành - KCN Phú Thị, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Giám sát sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp điều phối/phối hợp và tổ chức triển khai; Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng các dự án cải tiến sản xuất trước Ban lãnh đạo Công ty.

Thu thập, nghiên cứu, phân tích và lập báo cáo khảo sát về các vấn đề cần cải tiến trong sản xuất của khách hàng.

Lập kế hoạch triển khai tổng thể và chi tiết cho các dự án cải tiến sản xuất theo từng tuần/tháng.

Lên phương án cải tiến liên quan đến: nhân sự, thiết bị máy móc, năng suất lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, giảm hàng lỗi phát sinh tại công đoạn sản xuất cho khách hàng.

Thực hiện công việc cải tiến kỹ thuật sản xuất (tự động hóa máy móc, vv..) bao gồm việc thiết kế, lên khái toán/dự toán cho các thiết bị nhằm phục vụ cho các dự án cải tiến.

Theo dõi tiến độ, giám sát chất lượng công việc của các nhà thầu về cải tiến

Báo cáo trực tiếp Ban lãnh đạo Công ty về tình hình triển khai của các dự án cải tiến kịp thời, chính xác và đề xuất phương án giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức về Lean Manufacturing, Six Sigma, Kaizen hoặc các phương pháp cải tiến khác.

Có ít nhất 3-5 năm làm việc trong ngành sản xuất Nhôm thanh định hình và có kinh nghiệm quản lý các dự án về cải tiến sản xuất cho các Nhà máy (đặc biệt cho các Nhà máy của Trung Quốc là một lợi thế).

Thành thạo Word, Excel, PowerPoint, AutoCad...

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, viết tài liệu. Có khả năng giảng dạy là một điểm cộng.

Tư duy logic tổng hợp, cẩn thận, tỉ mỉ, đáng tin cậy.

Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có cơ hội thăng tiến trong công ty.

Hưởng lương, thưởng theo năng lực và kinh nghiệm.

Đảm bảo chế độ BHXH - YT - TN theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ mát/ Innovation/ Teambuilding hàng năm;

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật...;

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Định hướng phát triển nghề nghiệp với chương trình đào tạo chuyên muôn và hỗ trợ thi các chứng chỉ quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nhôm Đô Thành Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin