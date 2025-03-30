Tuyển Giám sát thi công nội thất CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT TAM HÒA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 176 Đình Thôn, Mỹ Đình Hà Nội, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giám sát thi công nội thất Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham gia lập kế hoạch và tiến độ sản xuất của dự án.

Đọc hiểu bản vẽ sản xuất nội thất và phối hợp với bộ phận kỹ thuật đi đo đạc khảo sát hiện trạng.

Nghiên cứu và triển khai chính xác bản vẽ cùng biện pháp thi công. Kết hợp với bộ phận thiết kế và sản xuất

Lập phương án thi công tổng thể, lên kế hoạch nhân sự, kế hoạch triển khai giai đoạn/ chi tiết

Theo dõi nhân công, vật tư, kiểm soát về phát sinh và thay đổi tiến độ tại công trình.

Tổ chức nhận hàng; kiểm tra và đôn đốc lắp đặt hoàn thiện đúng bản vẽ, đúng kỹ thuật, đúng tiến độ.

Hướng dẫn, đào tạo công nhân tại công trình thể hiện tính chuyên nghiệp, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Tổ chức nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm nội thất tại nhà máy và tại công trình với Chủ đầu tư/ Kts chủ trì/ giám sát công ty/ nhà cung cấp.

Xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư/ chủ trì dự án/ giám sát.

Đề xuất/ báo cáo, tổng kết các chi phí phát sinh chính xác trung thực.

Biết sử dụng các phần mềm phục vụ công việc như Autocad, Word, Excel,...

Am hiểu về vật liệu nội thất, đồ gỗ, màu sắc, phương pháp thi công,... Có khả năng làm việc, đàm phán với nhà thầu và khách hàng.

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực giám sát đồ gỗ nội thất.’ Chủ động thời gian đi lại, có đi công tác tỉnh.

Năng động, nhiệt tình, trung thực, có tinh thần trách nhiệm cɑo.

Khả năng đưa ra các biện pháp thi công phù hợp.

Chăm chỉ, nhiệt tình, có tinh thần làm việc cao.

