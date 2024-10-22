Tuyển Giao dịch viên NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Bến Cát

Giao dịch viên

- Thực hiện tư vấn các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng tại quầy giao dịch

- Tìm kiếm, khai thác và phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng hiện hữu

- Thực hiện các thủ tục giao dịch tại quầy (chuyển tiền, nộp tiền mặt, mở tài khoản, mở thẻ,...), quản lý ấn chỉ, lưu trữ chứng từ giao dịch và hồ sơ khách hàng

- Xử lý hạch toán các nghiệp vụ giao dịch tại quầy đảm bảo tuân thủ các quy định của ngân hàng

- Hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các vấn phát sinh trong quá trình thực hiện công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và hình ảnh thương hiệu.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Thương mại,...

- Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, dịch vụ khách hàng,...

- Kỹ năng giao tiếp, bán hàng, thuyết phục

- Kỹ năng xử lý tình huống.

Tại NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Đào tạo, chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, nghỉ mát, đồng phục,...

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp tại Vietbank

- Lương tháng 13, thưởng lễ tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng

- Thưởng hiệu quả kinh doanh, các khoản thưởng theo kết quả hoạt động của đơn vị và kết quả công việc của cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển

