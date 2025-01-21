Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM
- Nam Định:
- Nam Định, Thành phố Nam Định
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy một trong những khóa học về Lego Wedo 2.0, lập trình Scratch, 3D,Python, C++, AL, Thiết kế đồ họa, HTML
Thiết kế tài liệu theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật bao gồm PowerPoint, giáo án, tài liệu đánh giá, phần bổ sung và các tính năng khác của chương trình.
Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.
Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.
Tổ chức các hoạt động, sự kiện dành theo hướng dẫn chuyên môn.
Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Đam mê làm việc với trẻ em là 1 lợi thế.
Có khả năng suy nghĩ chiến lược và sáng tạo.
Mạnh mẽ, kiên quyết trong việc giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc 2 tháng
Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN
Được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của công ty
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
