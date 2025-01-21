Tuyển Giáo viên CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: - Nam Định, Thành phố Nam Định

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy một trong những khóa học về Lego Wedo 2.0, lập trình Scratch, 3D,Python, C++, AL, Thiết kế đồ họa, HTML

Thiết kế tài liệu theo hướng dẫn và thông số kỹ thuật bao gồm PowerPoint, giáo án, tài liệu đánh giá, phần bổ sung và các tính năng khác của chương trình.

Báo cáo quá trình giảng dạy, trực tiếp đánh giá khả năng tiếp thu của học sinh, kết quả học tập cuối cùng cho phụ huynh.

Có Trách nhiệm tham gia tư vấn về bộ môn học cho phụ huynh; Xây dựng và phát triển quan hệ với phụ huynh nhằm duy trì việc học của học sinh tại học viện.

Tổ chức các hoạt động, sự kiện dành theo hướng dẫn chuyên môn.

Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Máy Tính, Sư phạm Toán, Tin.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm 6 tháng trở lên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Đam mê làm việc với trẻ em là 1 lợi thế.

Có khả năng suy nghĩ chiến lược và sáng tạo.

Mạnh mẽ, kiên quyết trong việc giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Thời gian thử việc 2 tháng

Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN

Được tham gia đầy đủ các khóa đào tạo của công ty

Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ ANZ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.