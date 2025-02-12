Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 297 Ngọc Thụy, Phường Ngọc Thuỵ, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Giáo viên phụ trách giảng dạy 1 trong các khối lớp sau:

1. Giảng dạy Tiếng Anh trẻ em cho học sinh Mầm Non và Cấp 1

2. Giảng dạy chương trình Cambridge và Ngữ Pháp cho học sinh Cấp 1 và Cấp 2

3. Luyện thi Ielts cho học sinh Cấp 3

Giáo viên thực hiện các công việc chuyên môn:

- Test đầu vào cho học sinh mới và test hàng tháng, nhận xét học sinh theo tháng.

- Soạn bài giảng theo giáo trình và khung chương trình của Trung Tâm.

- Tham gia các công việc chuyên môn đào tạo và hoạt động ngoại khóa của Trung Tâm.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm chắc chuyên môn, vững ngữ pháp, phát âm chuẩn.

- Có phương pháp dạy hay, lôi cuốn học sinh.

- Học Đại học chuyên ngành Tiếng Anh hoặc có chứng chỉ Ielts 6.5 trở lên.

- Ưu tiên trường hợp 7.5-8.0 Ielts đã có kinh nghiệm luyện Ielts.

- Có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh từ 1 năm trở lên tại các Trung Tâm.

- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại các trường chuyên sư phạm, ngoại ngữ (ĐH Hà Nội, ĐH Ngoại Ngữ, Đại học Sư Phạm....)

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

- Giáo viên Fulltime thu nhập 10 triệu-14 triệu/1 tháng bao gồm lương cứng và hiệu suất giờ dạy + đóng BHXH, tháng nghỉ 04 ngày. Thời gian làm việc từ 14h00 - 21h00.

- Giáo viên IELTS fulltime lương 15-20 triệu/1 tháng.

- Làm việc trong môi trường hoà đồng, thoải mái;

- Tham gia các đợt du lịch trong và ngoài nước hàng năm, ăn chơi hàng tháng cùng Công ty;

- Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...), tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (thưởng hiệu suất công việc,...);

- Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THU HÀ ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin