Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 26 Triệu

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 26 Triệu

Giảng dạy các lớp Ielts, Cấp 3, Cấp 2, người lớn... online qua google meet/ Zoom

Giảng dạy các lớp demo, test đầu vào học viên

Hoàn thành báo cáo lớp học theo quy định về nội dung và timeline

Soạn thảo nội dung bài giảng, tài liệu

Hỗ trợ phòng vận hành về công việc chuyên môn khi có yêu cầu

Có chứng chỉ IELTS từ 7.5 +

Có 1-2 năm kinh nghiệm giảng dạy

Ưu tiên chuyên ngành giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ngôn ngữ...

Phát âm chuẩn, ngữ điệu tự nhiên, có cá tính riêng và năng lượng khi giảng dạy.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt tốt

Nhiệt huyết, tận tâm, yêu thích công việc giảng dạy

Lương từ 12-26 triệu [theo năng lực, kinh nghiệm, đánh giá bài giảng thử và thỏa thuận khi phỏng vấn]

Thưởng thêm: hoa hồng cùng với sales khi demo/ test học viên

Làm việc trong môi trường hệ thống chuẩn chỉ, quy trình chặt chẽ logic

Được đào tạo, hướng dẫn và thực hành trực tiếp các kỹ năng quản lý, giảng dạy từ bộ phận chuyên môn.

Cơ hội được thăng tiến và trải nghiệm các mảng công việc khác nhau theo nguyện vọng và năng lực của ứng viên.

Thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng hiệu quả upsell từ các lớp.

Chế độ khác theo quy định pháp luật và công ty

