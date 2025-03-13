Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 26 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 26 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Mức lương
12 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 26 Triệu

Giảng dạy các lớp Ielts, Cấp 3, Cấp 2, người lớn... online qua google meet/ Zoom
Giảng dạy các lớp demo, test đầu vào học viên
Hoàn thành báo cáo lớp học theo quy định về nội dung và timeline
Soạn thảo nội dung bài giảng, tài liệu
Hỗ trợ phòng vận hành về công việc chuyên môn khi có yêu cầu

Với Mức Lương 12 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ IELTS từ 7.5 +
Có 1-2 năm kinh nghiệm giảng dạy
Ưu tiên chuyên ngành giảng dạy, phương pháp giảng dạy, ngôn ngữ...
Phát âm chuẩn, ngữ điệu tự nhiên, có cá tính riêng và năng lượng khi giảng dạy.
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt tốt
Nhiệt huyết, tận tâm, yêu thích công việc giảng dạy

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-26 triệu [theo năng lực, kinh nghiệm, đánh giá bài giảng thử và thỏa thuận khi phỏng vấn]
Thưởng thêm: hoa hồng cùng với sales khi demo/ test học viên
Làm việc trong môi trường hệ thống chuẩn chỉ, quy trình chặt chẽ logic
Được đào tạo, hướng dẫn và thực hành trực tiếp các kỹ năng quản lý, giảng dạy từ bộ phận chuyên môn.
Cơ hội được thăng tiến và trải nghiệm các mảng công việc khác nhau theo nguyện vọng và năng lực của ứng viên.
Thưởng tháng lương thứ 13 và thưởng hiệu quả upsell từ các lớp.
Chế độ khác theo quy định pháp luật và công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 63, Block TT-B, Đường số 23 Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

