Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

- Giảng dạy các lớp trình độ từ phát âm, Giao tiếp cơ bản - IELTS General/Academic từ 2.0 - 6.5+ (dạy nhóm 10 -12 học viên , hình thức cả online và offline.

- Lịch dạy các lớp theo phân công công ty , đảm bảo theo đúng thời gian làm việc.

- Có khả năng điều chỉnh nội dung và cách thức giảng dạy, thiết kế bài giảng để hỗ trợ học viên tốt nhất trong quá trình học thi Ielts và chuyên giao tiếp phát âm

- Đánh giá năng lực học viên đầu vào và học viên đang học thường xuyên thông qua các bài kiểm tra và đợt thi thử IELTS hoặc kỳ thi từ FLA.

- Báo cáo tiến độ giảng dạy sau mỗi buổi học với quản lý học thuật

- Nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình đào tạo của công ty.

- Xây dựng vào chương trình truyền thông của công ty, gia tăng hình ảnh về các lớp đào tạo.

- Đảm bảo dạy cả online và offline tại trung tâm

- Thời gian làm việc full time tại văn phòng:08:00 - 17:30 thứ 2 đến thứ 7 (Nếu ứng viên yêu thích làm việc full time)

- Thời gian làm ngoài giờ cuối tuần, được nghỉ bù 1 ngày trong tuần.(Dành cho chính thức)

- Thời gian làm việc linh động khi yêu cầu công việc yêu cầu. (Dành cho chính thức)

- Thời gian làm việc part time theo lịch thoả thuận 2 bên. (Nếu ứng viên yêu thích công việc cộng tác, nhưng tham gia họp 1 lần/tuần với Ban Quản lý)

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn, chuyên môn tốt.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học các chuyên ngành hoặc Du học sinh. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Anh/ Ngôn ngữ Anh.

- IELTS 6.5-7.0 (còn hạn và không kỹ năng dưới 6.0 hoặc 6.5) (hoặc có kế hoạch thi IELTS trong vòng 45 ngày có hỗ trợ chi phí thi IELTS) (gửi kèm chứng chỉ IELTS khi gửi CV)

- Có ít nhất 1 -2 năm kinh nghiệm giảng dạy luyện IELTS (bắt buộc)

- Định hướng làm việc lâu dài;

- Thái độ: Có tâm với học viên, tinh thần trách nhiệm với công việc cao;

- Kỹ năng: Có khả năng truyền đạt dễ hiểu, cuốn hút

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Chính thức từ 12,5-14,5 tháng , chưa tính thưởng theo công việc, ngoại ngữ .

- Các chế độ luật lao động như Bảo hiểm được tham gia đầy đủ.

- Lương cộng tác khi chọn hình thức cộng tác theo các MTCV trên.

- Thưởng học viên đỗ chứng chỉ, lên khoá theo chế độ công ty.

- Thưởng cống hiến làm việc công ty từ 15 tháng trở lên theo chế độ công ty.

- Hỗ trợ 100% lệ phí thi chứng chỉ quốc tế tiếng anh như IELTS nhằm động viên cán bộ có mong muốn phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM

