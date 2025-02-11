Tuyển Giáo viên tiếng Anh Tập Đoàn Anh Vinh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Tập Đoàn Anh Vinh
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- Số 537, Quốc lộ 51, Khu phố 3, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai., Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ học viên:
Phát triển chương trình đào tạo:
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm:
Kỹ năng:
Kỹ năng:
Tại Tập Đoàn Anh Vinh Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thoả thuận (theo năng lực và kinh nghiệm).
Thưởng hiệu suất, lễ Tết và các khoản phụ cấp khác (nếu có).
Thưởng hiệu suất, lễ Tết và các khoản phụ cấp khác (nếu có).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Anh Vinh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
