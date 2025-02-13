Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Công tác chuyên môn

Giảng dạy chuyên môn (Chương trình Ielts 2.0 - 6.0+ hoặc giao tiếp)

Đứng lớp, giảng dạy và truyền cảm hứng, niềm đam mê chinh phục tiếng Anh cho Học viên;

Thiết kế hệ thống bài giảng, bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học;

Theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng Học viên giữa/cuối khoá, đề ra kế hoạch nâng cao chất lượng Học viên và đảm bảo đầu ra cam kết;

Công tác bổ trợ

Nghiên cứu hoàn thiện, cải tiến chất lượng chương trình đào tạo hiện có;

Tham gia chương trình đào tạo, các buổi thỉnh giảng, quan sát, chia sẻ để trau dồi kiến thức chuyên môn và kỹ năng sư phạm.

Đóng góp tham gia các chương trình truyền thông của toàn công ty.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn;

Yêu cầu đã tốt nghiệp đại học, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sống, học tập và làm việc trong môi trường tiếng Anh là ngôn ngữ chính;

Có tâm với nghề, trách nhiệm, nhiệt tình, có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục; có khả năng truyền lửa, truyền cảm hứng học tiếng Anh;

Đã có kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu trên 06 tháng;

Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau: IELTS >= 7.5, TOEIC > 900,... và chứng chỉ giảng dạy/nghiệp vụ sư phạm (nếu chưa bổ sung sau)

Tham gia dạy trực tiếp và trực tuyến (bắt buộc 2 hình thức)

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức bao gồm lương căn bản và lương theo số giờ đào tạo. Thu nhập từ 18-20 triệu/tháng và không giới hạn.

Các chế độ luật lao động như Bảo hiểm được tham gia đầy đủ.

Thưởng học viên điểm cao, đỗ chứng chỉ, lên khoá theo chế độ công ty, các đóng góp xây dựng dự án đào tạo chuyên môn.

Phúc lợi thưởng theo chế độ công đoàn công ty.

Hỗ trợ 100% lệ phí thi chứng chỉ quốc tế tiếng anh như IELTS nhằm động viên cán bộ có mong muốn phát triển trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO NHÂN LỰC VÀ GIÁO DỤC ĐÔNG NAM

