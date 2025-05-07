Tuyển Giáo viên tiếng Anh CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AXON làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AXON

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: 37C Nguyễn Đình Chiểu, Khu Phước Hải, Long Thành, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Giảng dạy các chương trình:
IELTS, Cambridge (Starters, Movers, Flyers, KET, PET).
Tiếng Anh Mẫu giáo
Skill Builder : Critical Thinking, Public Speaking, Debate
Tham gia xây dựng giáo án, thiết kế bài giảng phù hợp với từng chương trình học.
Theo dõi, đánh giá và nhận xét sự tiến bộ của học viên theo từng giai đoạn.
Thực hiện báo cáo giảng dạy định kỳ, đóng góp ý kiến để nâng cao chất lượng đào tạo.
Được tham gia các chương trình huấn luyện về:
Kỹ thuật giảng dạy hiện đại (CLT, TBLT, PBL).
Quản lý lớp học sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh.
Có chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh (TESOL, TEFL, CELTA, IELTS...).
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.
Tiếng Anh lưu loát, phát âm chuẩn, phong cách giảng dạy sinh động.
Kỹ năng giao tiếp tốt, năng động, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật cao.
Thân thiện, hòa đồng, yêu thích học hỏi và sẵn sàng cập nhật phương pháp giảng dạy mới.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với phương pháp CLT, TBLT, PBL hoặc đã giảng dạy Critical Thinking, Public Speaking, Debate.
Biết sử dụng các công cụ giảng dạy trực tuyến như Google Classroom, Quizizz, Kahoot,... là một lợi thế.
Giảng dạy tại: 37C Nguyễn Đình Chiểu, Khu Phước Hải, Long Thành, Đồng Nai.
Giảng dạy tại:
Văn phòng làm việc: Tòa nhà MindX, Quận 7, TP.HCM.
Văn phòng làm việc:
Xe đưa rước giáo viên từ TP.HCM đến Long Thành và ngược lại.

Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AXON Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: từ 12.000.000 VND – 15.000.000 VND/tháng (hoặc cao hơn theo năng lực).
Chính sách thăng tiến rõ ràng: có lộ trình lên các vị trí cấp cao như Academic Supervisor, Trainer.
Được đào tạo chuyên sâu miễn phí:
Kỹ năng giảng dạy tiếng Anh trẻ em.
Các chương trình Skill Builder: Critical Thinking, Public Speaking, Debate.
Môi trường làm việc hiện đại – sáng tạo – chuyên nghiệp.
Hỗ trợ đầy đủ giáo trình, giáo án số, thiết bị công nghệ giảng dạy thông minh.
Các chế độ phúc lợi khác: thưởng, du lịch, khám sức khỏe định kỳ, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH - CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC AXON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 37C, Nguyễn Đình Chiểu, khu Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Huyện Long Thành, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

