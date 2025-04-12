Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đại học Quốc Tế, Thanh Xuân ...và 2 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2-Thứ 7, 3h/ngày

Thời lượng giảng dạy: 90 phút/ca dạy (18h00-19h30, 19h30-21h00)

Thu nhập: 15 - 20.000.000++/tháng

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2-Thứ 7

Thời lượng giảng dạy: 120 phút/ca dạy, theo khung giờ của trường sắp xếp. Khoảng thời gian có thể: sáng trong khoảng 7h30-11h30 hoặc chiều trong khoảng 13h30-20h00

Rate 400.000/giờ dạy; tương đương Thu nhập: 15 - 25.000.000++/tháng

Rate 500.000/giờ dạy, Phụ cấp di chuyển 100.000/ngày; tương đương Thu nhập: 20 - 30.000.000++/tháng

Giảng dạy các lớp Tiếng Anh từ trình độ: Cơ bản, tới Luyện thi chứng chỉ: IELTS, TOEIC, VSTEP

Thực hiện các công việc học thuật liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Lãnh đạo khi cần

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngôn ngữ Anh. Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp: Đại học Sư phạm, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội

Có chứng chỉ ngoại ngữ còn hạn: IELTS 7.5 trở lên hoặc TOEIC 900 trở lên. Ưu tiên các ứng viên có cả 2 chứng chỉ.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy trực tiếp các lớp học Tiếng Anh, với số lượng tối thiểu từ 05 học viên trở lên

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ giảng dạy còn hạn: TESOL, CELTA, Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm,...

Có phong cách giảng dạy sôi nổi, năng lượng, đa dạng và sáng tạo

Trung thực, nhiệt tình và có trách nhiệm cao trong công việc

Chịu được áp lực về tiến độ công việc tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập = Lương Gross + Thưởng hiệu quả công việc = 15 - 30.000.000 ++/tháng

BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép 1 ngày/tháng (với Full-time)

Xem xét tăng lương định kỳ theo hiệu quả công việc và nâng cấp năng lực

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như Trưởng Bộ môn, Trưởng / Phó phòng Học thuật,...

Có cơ hội nhận hỗ trợ về nguồn tài liệu nghiên cứu học thuật và tham gia vào các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Có cơ hội nhận hỗ trợ về chi phí thi chứng chỉ ngôn ngữ và chứng chỉ giảng dạy như: IELTS, TESOL, CELTA,....

Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động, có tiềm lực lớn trên thị trường giáo dục

Team building, du lịch 1-2 lần/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ODIN

