Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 8 Triệu

Mức lương 3 - 8 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 3 - 8 Triệu

Đối tượng giảng dạy: Trẻ từ 3-10 tuổi

Thiết kế bài dạy theo nội dung đã có sẵn, đảm bảo lên lớp theo tiết, đúng lịch trình;

Thiết kế bài tập về nhà, kiến thức bổ trợ cho khóa học;

Ứng dụng tốt các phương pháp mới được đào tạo trong việc dạy trẻ;

Kết hợp với chăm sóc học tập và các bộ phận liên quan để theo dõi, kiểm soát, đánh giá chất lượng học tập của trẻ;

Lập kế hoạch nâng cao chất lượng cho học viên và đảm bảo đầu ra cam kết.

Với Mức Lương 3 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh, phát âm chuẩn (ưu tiên giọng Mỹ)

Đã tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh hoặc đang là sinh viên năm cuối hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh sau: IELTS, TOEIC, TOEFL iBT, TOEFL paper (Ứng viên vui lòng đính kèm bản scan chứng chỉ);

Yêu trẻ, có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục;

Trách nhiệm, nhiệt huyết và hòa đồng;

Biết hát hoặc không ngại hát;

Muốn được trải nghiệm phương pháp mới trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ.

Ưu tiên đối với các ứng viên đã được đào tạo nghiệp vụ sư phạm, có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ.

HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ỨNG TUYỂN:

Bạn hãy đính kèm 1 file ghi âm tiếng Anh, trong đó bạn hãy giới thiệu đối chút về bản thân và trả lời câu hỏi "Who is the person you admire the most? Describe that person and explain the reasons why you admire him/her” (File ghi âm cần có định dạng mp3 hoặc mp4, có độ dài ít nhất 2 phút)

Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tài trợ tham gia khóa học huấn luyện về phương pháp dạy tiếng Anh của tổ chức Budding Bean English

Được tham gia công việc đầy thử thách và truyền cảm hứng.

Thu nhập: tốt (thỏa thuận phù hợp với năng lực và giá trị đóng góp)

Thưởng: theo sự kiện và lễ tết

Thời gian làm việc: Linh hoạt và có nhiều cơ hội nhận lớp tại địa điểm phù hợp với mong muốn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BUDDING BEAN VIỆT NAM

