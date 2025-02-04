Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng trẻ Tiểu học Fulltime theo chương trình học có sẵn tại trường

Giảng dạy chính và hỗ trợ giáo viên nước ngoài

Hỗ trợ soạn giáo án, xây dựng chương trình học

Thời gian dạy trong giờ hành chính

Địa điểm: Đông Anh

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiếng Anh hoặc Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh/Ngôn ngữ Anh

Có chứng chỉ tiếng Anh/Nghiệp vụ sư phạm là 1 lợi thế

Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho các trẻ Tiểu học là 1 lợi thế

Tiếng anh lưu loát, thành thạo

Có khả năng truyền đạt, tự tin giao tiếp

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Fulltime: upto 15.000.000/Tháng

Thưởng Lễ, Tết...

Được tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn

Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp

Du lịch, các hoạt động ngoại khóa hàng năm.

