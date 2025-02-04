Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giảng dạy tiếng Anh cho đối tượng trẻ Tiểu học Fulltime theo chương trình học có sẵn tại trường
Giảng dạy chính và hỗ trợ giáo viên nước ngoài
Hỗ trợ soạn giáo án, xây dựng chương trình học
Thời gian dạy trong giờ hành chính
Địa điểm: Đông Anh
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học Sư phạm tiếng Anh hoặc Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh/Ngôn ngữ Anh
Có chứng chỉ tiếng Anh/Nghiệp vụ sư phạm là 1 lợi thế
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho các trẻ Tiểu học là 1 lợi thế
Tiếng anh lưu loát, thành thạo
Có khả năng truyền đạt, tự tin giao tiếp
Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Fulltime: upto 15.000.000/Tháng
Thưởng Lễ, Tết...
Được tham gia các khóa tập huấn để nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp
Du lịch, các hoạt động ngoại khóa hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
