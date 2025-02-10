Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 41 ngõ 295 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Giảng dạy các khóa Luyện thi IELTS hình thức offline tại trung tâm và các trường học ngoại tỉnh kế cận Hà Nội (có xe đưa đón);

- Giảng dạy các khóa Luyện thi IELTS hoặc Tiếng Anh giao tiếp bằng hình thức online trực tuyến qua nền tảng Zoom và tại trung tâm;

- Hỗ trợ, hướng dẫn và đánh giá sự tiến bộ của học viên xuyên suốt chương trình học;

- Tham gia nghiên cứu và phát triển chương trình và học liệu cho các dự án của Công ty.

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên (Có Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm là lợi thế);

- Tiếng Anh tốt, lưu loát, có bằng IELTS từ 7.5 trở lên với không kỹ năng nào dưới 6.5

- Nam/ Nữ từ 23 - 30 tuổi.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục Eseed Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập từ 9.000.000 - 20.000.000/ tháng,

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;

- Được đào tạo hội nhập văn hóa doanh nghiệp;

- Lộ trình thăng tiến minh bạch, rõ ràng;

- Được làm việc trực tiếp với các giáo viên IELTS 8.5+ dày dặn kinh nghiệm và liên tục được thúc đẩy cải thiện bản thân;

- Được tìm hiểu và nghiên cứu sâu về mảng học thuật IELTS;

- Được học cách xây dựng và phát triển Lộ trình, Học liệu và các Quy trình, quy chế, quy định liên quan;

- Được miễn phí đào tạo kỹ năng giảng dạy chuyên môn và sư phạm, kỹ năng nắm bắt tâm lý học viên; kỹ năng quản lý lớp học, xử lý các tình huống và sự cố;

- Các giáo viên fulltime được hưởng các chính sách BHXH, BHYT, du lịch hàng năm,...

