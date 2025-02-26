Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ASEP ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ASEP ACADEMY
Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nhổn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu
Giảng dạy tiếng anh cho các bạn từ 4-18 tuổi theo giáo trình và sự sắp xếp của trung tâm
Tổ chức và tham gia các sự kiện của trung tâm
Soạn, quản lý chất lượng giáo án, lớp học và tiến độ học tập
Hỗ trợ tư vấn, test trình độ đầu vào (có thưởng)
Hỗ trợ, tham vấn xây dựng nội dung chuyên môn tiếng Anh trên trang mạng xã hội
Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Anh hoặc Ngôn ngữ Anh với chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh.
Chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên, TOEIC 800 trở lên, hoặc B2 trở lên là LỢI THẾ
LỢI THẾ
Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường hoặc môi trường giáo dục tương đương
Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy luyện thi Cambridge
Kỹ năng giảng dạy, truyền đạt kiến thức hiệu quả.
Kỹ năng quản lý lớp học và giải quyết các vấn đề trong môi trường học đường.
Khả năng truyền cảm hứng, khơi dậy hứng thú học tập, giúp học sinh tìm ra đam mê với tiếng Anh
Tại CÔNG TY TNHH ASEP ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng + thưởng commission + phụ cấp
Đóng BHXH theo Quy định nhà nước.
Nghỉ lễ tết hưởng lương theo Quy định nhà nước
Tham gia các hoạt động teambuiding, du lịch, nghỉ mát,...
Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
Thoải mái sáng tạo, tư duy.
Được đào tạo Miễn Phí nếu chưa có kinh nghiệm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASEP ACADEMY
