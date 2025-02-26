Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ASEP ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhổn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

Giảng dạy tiếng anh cho các bạn từ 4-18 tuổi theo giáo trình và sự sắp xếp của trung tâm

Tổ chức và tham gia các sự kiện của trung tâm

Soạn, quản lý chất lượng giáo án, lớp học và tiến độ học tập

Hỗ trợ tư vấn, test trình độ đầu vào (có thưởng)

Hỗ trợ, tham vấn xây dựng nội dung chuyên môn tiếng Anh trên trang mạng xã hội

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Anh hoặc Ngôn ngữ Anh với chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh.

Chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên, TOEIC 800 trở lên, hoặc B2 trở lên là LỢI THẾ

LỢI THẾ

Có kinh nghiệm giảng dạy tại các Trường hoặc môi trường giáo dục tương đương

Có kinh nghiệm trong việc giảng dạy luyện thi Cambridge

Kỹ năng giảng dạy, truyền đạt kiến thức hiệu quả.

Kỹ năng quản lý lớp học và giải quyết các vấn đề trong môi trường học đường.

Khả năng truyền cảm hứng, khơi dậy hứng thú học tập, giúp học sinh tìm ra đam mê với tiếng Anh

Tại CÔNG TY TNHH ASEP ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + thưởng commission + phụ cấp

Đóng BHXH theo Quy định nhà nước.

Nghỉ lễ tết hưởng lương theo Quy định nhà nước

Tham gia các hoạt động teambuiding, du lịch, nghỉ mát,...

Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Thoải mái sáng tạo, tư duy.

Được đào tạo Miễn Phí nếu chưa có kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ASEP ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin