Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Koala House làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Tiểu học, THCS & THPT SenTia - Lô TH, KĐTM Phùng Khoang, 19 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia rà soát, điều chỉnh và xây dựng chương trình giảng dạy.

Tham gia xây dựng hệ thống học liệu, bài tập vv... phục vụ công tác giảng dạy hiệu quả.

Giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cấp THCS & THPT theo phân công của Nhà trường.

Lên kế hoạch và trực tiếp giảng dạy các giờ câu lạc bộ.

Thực hiện các giờ dạy thay khi được yêu cầu.

Giám sát, hỗ trợ và đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức và phát huy tốt nhất khả năng học tập của mình.

Chủ động có kế hoạch phụ đạo/bồi dưỡng học sinh khi cần thiết.

Hoàn thành báo cáo đánh giá học sinh theo tiêu chí và yêu cầu chất lượng của Nhà trường.

Hoàn thành các báo cáo, sổ sách chuyên môn theo quy định của trường và Sở Ban Ngành.

Lưu giữ, bảo quản đầy đủ và có hệ thống các sổ sách, báo cáo, thông tin học tập của học sinh.

Báo cáo và phối hợp kịp thời với tổ trưởng bộ môn về tình hình giảng dạy và học tập của học sinh.

Thông tin, phối hợp và tư vấn kịp thời với phụ huynh về quá trình học tập của học sinh.

Các công việc chuyên môn khác theo phân công của tổ trưởng bộ môn và Ban Giám hiệu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh

• Có từ 2 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Tiếng Anh cấp THCS và THPT

• IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường song ngữ

Tại Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Koala House Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

• Thời gian làm việc: từ thứ Hai đến thứ Sáu (làm việc sáng thứ Bảy khi được huy động)

• Nhà trường hỗ trợ 02 bữa ăn sáng và trưa

• Tiền thưởng tháng lương thứ 13

• Các kỳ nghỉ hưởng nguyên lương theo lịch của nhà trường

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư phát triển giáo dục Koala House

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin