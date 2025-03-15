Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB
- Hà Nội: Lô L10.02 Khu Biệt Thự An Khang Villa, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Đối tượng học viên: Học sinh Cấp 2, Cấp 3, Sinh viên Đại học và Người đi làm (sĩ số tối đa: 10hv/ lớp)
Thiết kế và giảng dạy các lớp theo Syllabus.
Điểm danh, kiểm tra bài tập và cập nhật tiến độ học tập của học viên theo hệ thống quản lý.
Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá các bộ giáo trình, xây dựng tài liệu, thư viện học thuật.
Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp, giải pháp, công cụ... trong giảng dạy.
Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của học viên trong giờ tự học.
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích công việc giảng dạy và nghiên cứu học thuật, ưu tiên các bạn có định hướng theo sư phạm.
Chứng chỉ IELTS từ 7.5 trở lên, kỹ năng Viết và Nói từ 7.0 trở lên.
Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh hoặc IELTS từ 06 tháng trở lên.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Được training, đào tạo các nghiệp vụ sư phạm như giảng dạy, khảo thí, nghiên cứu.
Được cử đi tham gia các khóa đào tạo theo yêu cầu công việc.
Được tài trợ lệ phí thi IELTS (định kỳ). Có ưu đãi riêng khi giới thiệu đăng ký hoặc đăng ký các khóa học của E-HUB..
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp theo năng lực cá nhân, khuyến khích tư duy mở và sáng tạo.
Phúc lợi: chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết, review đánh giá tăng lương hàng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
