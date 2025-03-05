Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Times City, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Giảng dạy ngữ pháp, kỹ năng đọc viết và hỗ trợ quản lý trật tự lớp (Tiểu học và THCS).

Phản hồi với cấp trên về tình hình học tập của lớp mỗi tuần.

thứ Hai đến thứ Sáu:

Ca 1 (16h30 - 18h00);

Ca 2 (18h - 19h30);

Ca 3 (19h30 - 21h).

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp Đại học - ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm Anh hoặc ngôn ngữ Anh, xếp loại Khá trở lên (chấp nhận sinh viên đang chờ bằng)

Đã tốt nghiệp Đại học

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm dạy ngữ pháp (hoặc Cambridge) & lớp tập thể.

Trình độ tương đương IELTS 7.0 trở lên, phát âm chuẩn, nói Tiếng Anh lưu loát.

Các yêu cầu khác

Nhiệt tình và có đam mê với giáo dục.

Thái độ hợp tác - lắng nghe góp ý, có trách nhiệm trong công việc.

Không nói ngọng, nói lắp.

Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 400,000/ca 90 phút (phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên).

từ 400,000/ca 90 phút

(phụ thuộc vào kinh nghiệm và năng lực của ứng viên).

Quy mô lớp học: 10 - 13 học sinh và 2 trợ giảng hỗ trợ.

Được cung cấp giáo trình, slide và phiếu BTVN.

Đồng nghiệp thân thiện, thẳng thắn, được góp ý để nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm.

Được ưu đãi học phí cho người thân khi đăng ký học tại trung tâm.

Cơ hội thăng tiến: được cân nhắc lên vị trí giáo viên fulltime hoặc quản lý trung tâm với mức thu nhập hấp dẫn.

Có thể được sắp xếp nhiều ca dạy (online hoặc offline) để tăng thu nhập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink

