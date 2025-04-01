Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa The Nine, số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên soạn giáo trình, bài thi theo các cấp độ phù hợp;

Giảng dạy trực tiếp 4 kỹ năng tiếng Anh cho nhân sự IT;

Giảng dạy

Làm việc với Bộ phận Đào tạo để đảm bảo chất lượng lớp học;

Thực hiện báo cáo và cập nhật kết quả lớp học theo đúng yêu cầu, quy trình, quy định.

Thực hiện báo cáo

và cập nhật

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có chứng chỉ Tiếng Anh: TOEIC 4 kỹ năng / IELTS 7.0+;

TOEIC 4 kỹ năng / IELTS 7.0+

Có từ 2 – 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, có chứng chỉ sư phạm là một lợi thế;

2 – 5 năm

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy trực tiếp quy mô lớp 10 - 20 học sinh;

Có khả năng biên soạn giáo trình dạy học;

Giọng nói tốt, khả năng truyền đạt dễ hiểu;

Có thể dạy học tối thiểu 2-3 buổi/ tuần, dạy học trong khung giờ: 17h30 – 19h (offline) và 21h – 22h30 (online).

Tại Công ty Cổ phần GEM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (cạnh tranh);

Trợ giảng hoặc hỗ trợ từ Bộ phận Đào tạo (nếu cần);

Không gian giảng dạy thoải mái, cung cấp trang thiết bị đầy đủ;

Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động;

Cơ hội mở rộng & hợp tác lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần GEM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin