Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH giáo dục Smartbee làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH giáo dục Smartbee
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 20 LK Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Động, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Giảng dạy các lớp tiếng Anh trực tiếp tại cơ sở của VIVIAN theo giáo trình, tài liệu có sẵn.
Chấm chữa bài tập và phản hồi về tiến bộ của học viên với các lớp trực tiếp giảng dạy.
Quản lý, giám sát chất lượng đào tạo (quản lý chấm bài của giáo viên và bài tập về nhà của học viên…)
Biên soạn và phát triển tài liệu, giáo trình (Nếu có)
Hỗ trợ Bộ phận HCNS tuyển dụng giảng viên Part time (Nếu có)
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN hoặc Đại học Sư phạm Hà Nội.
Tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc các ngành ngôn ngữ Anh kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Có chứng chỉ Vstep C1 hoặc IELTS 7.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương
Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 1 năm.
Kỹ năng nói tốt
Có khả năng truyền đạt tốt
Sử dụng thành thạo bài giảng powerpoint
Có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh THPT, THCS hoặc B1 Vstep là một lợi thế.
Thời gian: 44h/tuần (trong đó có 12 – 18h dạy học)
Tại Công ty TNHH giáo dục Smartbee Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thu nhập: 10–15 triệu/ tháng
Lương tháng thứ 13
Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm ngoài nghỉ 1.5 ngày/ tuần và nghỉ lễ tết theo luật định
Được đào tạo và nâng cao các kỹ năng phát triển tài liệu và kỹ năng giảng dạy
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giáo dục Smartbee
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
