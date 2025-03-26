Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH giáo dục Smartbee làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 LK Bắc Hà, Mộ Lao, Hà Động, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Giảng dạy các lớp tiếng Anh trực tiếp tại cơ sở của VIVIAN theo giáo trình, tài liệu có sẵn.

Chấm chữa bài tập và phản hồi về tiến bộ của học viên với các lớp trực tiếp giảng dạy.

Quản lý, giám sát chất lượng đào tạo (quản lý chấm bài của giáo viên và bài tập về nhà của học viên…)

Biên soạn và phát triển tài liệu, giáo trình (Nếu có)

Hỗ trợ Bộ phận HCNS tuyển dụng giảng viên Part time (Nếu có)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ – ĐHQGHN hoặc Đại học Sư phạm Hà Nội.

Tốt nghiệp chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh hoặc các ngành ngôn ngữ Anh kèm chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Có chứng chỉ Vstep C1 hoặc IELTS 7.0 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 1 năm.

Kỹ năng nói tốt

Có khả năng truyền đạt tốt

Sử dụng thành thạo bài giảng powerpoint

Có kinh nghiệm dạy Tiếng Anh THPT, THCS hoặc B1 Vstep là một lợi thế.

Thời gian: 44h/tuần (trong đó có 12 – 18h dạy học)

Tại Công ty TNHH giáo dục Smartbee Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thu nhập: 10–15 triệu/ tháng

Lương tháng thứ 13

Nghỉ phép năm 12 ngày/ năm ngoài nghỉ 1.5 ngày/ tuần và nghỉ lễ tết theo luật định

Được đào tạo và nâng cao các kỹ năng phát triển tài liệu và kỹ năng giảng dạy

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH giáo dục Smartbee

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin