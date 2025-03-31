Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Phát triển Aroma làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công ty TNHH Phát triển Aroma
Ngày đăng tuyển: 31/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Công ty TNHH Phát triển Aroma

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp, đã có sẵn giáo trình.
Giáo viên chịu trách nhiệm giảng dạy cho 1 khoá học khoảng 40-80 giờ.
Thời gian 1 lớp: 1.5 giờ, hoặc 2 giờ.
Đối tượng học viên: Người đi làm.
Số lượng học viên: 1-6 học viên/ 1 lớp.
Địa điểm giáo viên offline: Phỏng vấn online, làm việc tại nhiều khu vực ở Hà Nội (Hoài Đức, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Đống Đa, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Giải Phóng, Gia Lâm, Hà Đông, Thanh Xuân,...) và TP. Hồ Chí Minh (Phú Nhuận, Bình Thạnh, Quận 2,...).
Thời gian làm việc: Sáng/chiều/tối trong khung giờ 8h-10h, 14h-16h, 18h-22h.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh năm 1982-1999.
Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng.
Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.
Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tuỳ thuộc vào năng lực: 400.000 VNĐ - 600.000 VNĐ/ca (1.5h-2h dạy)
400.000 VNĐ - 600.000 VNĐ
Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.
Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.
Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát triển Aroma

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Phát triển Aroma

Công ty TNHH Phát triển Aroma

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15A, ngõ 136 đường Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

