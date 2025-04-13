Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ INTERNATIONAL CONSULTANCY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ INTERNATIONAL CONSULTANCY
- Hà Nội: Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Giảng dạy học viên từ 5 – 10 tuổi trong chương trình Trại hè Tiếng Anh và STEM 2025.
Tiếng Anh: Let’s Go – Oxford University Press
STEM: Engineering Is Elementary – Bảo tàng khoa học Boston
Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm: trò chơi, kể chuyện, vẽ sáng tạo, âm nhạc, STEM, và ứng dụng công nghệ AI.
Hướng dẫn học viên thực hiện dự án nhóm và tham gia triển lãm cuối khóa.
Phối hợp cùng đội ngũ giáo viên và điều phối viên để đảm bảo chất lượng chương trình.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy trẻ nhỏ.
Phát âm chuẩn, yêu trẻ, năng động, nhiệt huyết.
Có kỹ năng tổ chức lớp học và hoạt động nhóm.
Đối với giáo viên STEM: yêu thích khoa học, công nghệ, hoặc có kinh nghiệm dạy STEM là điểm cộng.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ INTERNATIONAL CONSULTANCY Thì Được Hưởng Những Gì
Được training giáo trình và phương pháp giảng dạy hiện đại.
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.
Hỗ trợ chi phí vật tư giảng dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC ĐẦU TƯ INTERNATIONAL CONSULTANCY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
