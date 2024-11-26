Tuyển Giáo viên tiếng Anh Anh Ngữ Ms Hoa làm việc tại Đồng Nai thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Thủ Đức, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Cơ sở quản lý

Cụm Thủ Đức (1 nhân sự)

79 Hiệp Bình, Thủ Đức

66B Hoàng Diệu 2, Thủ Đức

141 Đỗ Xuân Hợp, Quận 9

Cụm Đồng Nai (1 nhân sự)

63 Đồng Khởi, Biên Hòa, Đồng Nai

172 Võ Thị Sáu, Biên Hòa, Đồng Nai

Thời gian làm việc:

Ca 1: 08h30 - 18h00

Ca 2: 13h30 - 20h30 (nghỉ 1,5 ngày trong tuần)

1. Quản lý chất lượng giáo viên tại cơ sở phụ trách

- Quản lý, giám sát chất lượng giáo viên

- Giám sát và đảm chỉ tiêu chuyên cần - bảo lưu; chỉ tiêu đi thi - điểm đầu ra lớp học; chỉ tiêu học viên lên lớp; hiệu quả lớp học

- Triển khai hoạt động đào tạo giáo viên tại cơ sở

2. Công tác điều phối tổ chức lớp học

- Điều phối hoạt động giảng dạy tại cơ sở được phân công

- Rà soát nhu cầu vận hành giáo viên, giáo viên thực tế tại cơ sở, đề xuất lên cấp quản lý, ban đào tạo kế hoạch tuyển dụng mới/bổ sung

- Tiếp nhận, rà soát đề xuất chỉnh sửa học liệu phù hợp lên Ban Đào tạo

3. Công việc khác

- Tham mưu tư vấn cho Giám đốc khu vực (AD), Ban đào tạo trong việc nâng cao chất lượng

- Thực hiện các công việc xây dựng quy trình, công tác học thuật

- Phối hợp các phòng ban nghiệp vụ xử lý các vấn về liên quan đến trải nghiệm khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Tiếng Anh hoặc sư phạm Tiếng Anh hoặc các đơn vị trường đào tạo bằng Tiếng Anh

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ sư phạm, giảng dạy

- Có chứng chỉ 7.5 IELTS

- Có kinh nghiệm quản lý chất lượng lớp học, vận hành đào tạo tại các đơn vị giáo dục

- Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm tiếng anh

- Tư duy tốt, nghiêm túc, nhiệt tình và cầu tiến, thành thạo tin học văn phòng.

Tại Anh Ngữ Ms Hoa Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn: 20 - 30 triệu/tháng (Lương cơ bản, Thưởng KPIs, Phụ cấp, Thưởng hiệu quả công việc,...)

- Được học hoàn toàn miễn phí các khóa học Tiếng Anh như: IELTS, TOEIC, Giao tiếp tại hệ thống 100 cơ sở của IMAP Việt Nam

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, năng động, khuyến khích phát triển bản thân, sáng tạo và đổi mới

- Nhiều cơ hội phát triển, thử thách bản thân và thăng tiến lên các vị trí cao cùng sự phát triển của hệ thống

- Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng phát triển bản thân

- Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi đa dạng, phong phú (thưởng lương tháng 13, thưởng nóng, thưởng vinh danh tháng/quý, team building...)

- Chăm sóc sức khỏe định kỳ theo chế độ chính sách của Công ty. Người thân được hưởng ưu đãi khi tham gia học tiếng Anh tại hệ thống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anh Ngữ Ms Hoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin