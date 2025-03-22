Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Khu đô thị MKL (đối diện cổng chính Trường THPT Chuyên Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo giáo trình đã được phê duyệt.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo môi trường học tập tích cực và thu hút học viên.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra phản hồi và hướng dẫn cá nhân.

Tương tác với học viên, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa và các sự kiện của Công ty.

Báo cáo kết quả giảng dạy và tiến độ học tập của học viên cho quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Thành thạo tiếng Anh, có khả năng giao tiếp lưu loát và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh một cách chính xác.

Có kỹ năng sư phạm tốt, khả năng truyền đạt kiến thức hiệu quả và tạo động lực học tập cho học viên.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề và đam mê giảng dạy.

Thành thạo các kỹ năng sử dụng máy tính và phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ sư phạm và kỹ năng giảng dạy.

Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch và các hoạt động ngoại khóa của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin