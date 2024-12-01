Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tập trung giảng dạy và phát triển kỹ năng giao tiếp, nghe hiểu tiếng Nhật cho học viên.
Quản lý chất lượng, báo cáo và thực hiện các bài đánh giá năng lực học viên định kỳ, cung cấp phản hồi và đưa ra giải pháp hỗ trợ, cải thiện kỹ năng cho học viên trong thời gian giảng dạy.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên.
Có khả năng truyền đạt kiến thức cho học viên, yêu thích công việc giảng dạy là điểm cộng
Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy. Có thời gian ở Nhật là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10-15tr
Được cung cấp tài liệu giảng dạy và bài kiểm tra đánh giá học viên.
Được đào tạo, tư vấn, hỗ trợ bởi các giáo viên nhiều kinh nghiệm trong thời gian giảng dạy.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
