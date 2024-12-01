Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tập trung giảng dạy và phát triển kỹ năng giao tiếp, nghe hiểu tiếng Nhật cho học viên.

Quản lý chất lượng, báo cáo và thực hiện các bài đánh giá năng lực học viên định kỳ, cung cấp phản hồi và đưa ra giải pháp hỗ trợ, cải thiện kỹ năng cho học viên trong thời gian giảng dạy.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Nhật hoặc có trình độ tiếng Nhật tương đương N2 trở lên.

Có khả năng truyền đạt kiến thức cho học viên, yêu thích công việc giảng dạy là điểm cộng

Ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy. Có thời gian ở Nhật là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10-15tr

Được cung cấp tài liệu giảng dạy và bài kiểm tra đánh giá học viên.

Được đào tạo, tư vấn, hỗ trợ bởi các giáo viên nhiều kinh nghiệm trong thời gian giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin