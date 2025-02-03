Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International

Giáo viên tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International

Mức lương
9 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Giảng dạy các lớp tiếng Nhật trình độ N4, N5 theo giáo án có sẵn cho Thực tập sinh, du học sinh và kĩ sư.
giáo án có sẵn
Kiểm tra, đánh giá và gửi báo cáo học tập của học viên (theo mẫu) cho giáo vụ mỗi tháng.
Giảng dạy về văn hóa, con người và cách làm việc trong môi trường các doanh nghiệp Nhật Bản.
Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận đào tạo.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ trên 24 tuổi.
Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học, ưu tiên chuyên ngành tiếng Nhật.
Chứng chỉ tiếng Nhật N2 trở lên.
Nền tảng tiếng Nhật vững chắc, giao tiếp tiếng Nhật trôi chảy, phát âm tốt.
Có kỹ năng sư phạm, định hướng lâu dài trong ngành giáo dục và tâm huyết với nghề.
Ưu tiên có kinh nghiệm đứng lớp.

Tại Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực, điều chỉnh định kỳ hàng năm nếu tình hình kinh doanh của công ty thuận lợi.
Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty gồm: thưởng du lịch hàng năm, quà Tết, thưởng lễ ...
Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, cơ sở làm việc chất lượng cao.
Được nhận sự đào tạo bài bản, chuyên nghiệp các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy tiếng Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International

Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 102-102A Nguyễn Văn Đậu phường 07, quận Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-nhat-thu-nhap-9-16-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job282429
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Backend Developer Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 60 - 80 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 60 - 80 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pizza 4P's
Tuyển Product Marketing Pizza 4P's làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
Pizza 4P's
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TĂNG TRƯỞNG GROWX
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 21 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vĩ An
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Vĩ An làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu
Công ty TNHH Vĩ An
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 27 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,300 - 4,500 USD Neos Vietnam International Co., Ltd
3,300 - 4,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
12.5 - 16.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Rtech làm việc tại Quốc tế thu nhập 12 - 14 USD Công Ty TNHH Rtech
12 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm