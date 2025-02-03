Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu

Mức lương 9 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Võ Văn Kiệt, phường 16, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 16 Triệu

Giảng dạy các lớp tiếng Nhật trình độ N4, N5 theo giáo án có sẵn cho Thực tập sinh, du học sinh và kĩ sư.

giáo án có sẵn

Kiểm tra, đánh giá và gửi báo cáo học tập của học viên (theo mẫu) cho giáo vụ mỗi tháng.

Giảng dạy về văn hóa, con người và cách làm việc trong môi trường các doanh nghiệp Nhật Bản.

Các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận đào tạo.

Với Mức Lương 9 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ trên 24 tuổi.

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học, ưu tiên chuyên ngành tiếng Nhật.

Chứng chỉ tiếng Nhật N2 trở lên.

Nền tảng tiếng Nhật vững chắc, giao tiếp tiếng Nhật trôi chảy, phát âm tốt.

Có kỹ năng sư phạm, định hướng lâu dài trong ngành giáo dục và tâm huyết với nghề.

Ưu tiên có kinh nghiệm đứng lớp.

Tại Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực, điều chỉnh định kỳ hàng năm nếu tình hình kinh doanh của công ty thuận lợi.

Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty gồm: thưởng du lịch hàng năm, quà Tết, thưởng lễ ...

Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện, cơ sở làm việc chất lượng cao.

Được nhận sự đào tạo bài bản, chuyên nghiệp các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy tiếng Nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin