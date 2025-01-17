Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu

Mức lương 100000 - 100000 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B30, TT19 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông ...và 4 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Giảng dạy các lớp N5 - N4 theo thoả thuận.

Giảng dạy các lớp N5 - N4 theo thoả thuận.

Theo dõi tình hình học viên, viết báo cáo tuần, báo cáo đánh giá cuối khoá.

Tham gia các cuộc họp định kỳ, training ... để nắm bắt tình hình thay đổi của chương trình đào tạo/Công ty.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên.

Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên.

Ưu tiên có kinh nghiệm đứng lớp.

Có định hướng lâu dài trong ngành giáo dục, tâm huyết với nghề, có ý thức học hỏi, nâng cao chuyên môn.

Giọng nói truyền cảm, phát âm chuẩn.

Có kỹ năng sư phạm, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).

Ưu tiên các bạn 9x.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng giảng dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Được Free các khóa học Tiếng Nhật tại Trung tâm.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Chế độ khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch 1-2 lần/ năm.

Teambuilding nội bộ công ty thường xuyên.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Có nhiều cơ hội thăng tiến.

Có sẵn giáo trình giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

