Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Mức lương
100000 - 100000 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B30, TT19 khu đô thị Văn Quán, Hà Đông ...và 4 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu

Giảng dạy các lớp N5 - N4 theo thoả thuận.
Theo dõi tình hình học viên, viết báo cáo tuần, báo cáo đánh giá cuối khoá.
Tham gia các cuộc họp định kỳ, training ... để nắm bắt tình hình thay đổi của chương trình đào tạo/Công ty.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 100000 - 100000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật từ N2 trở lên.
Ưu tiên có kinh nghiệm đứng lớp.
Có định hướng lâu dài trong ngành giáo dục, tâm huyết với nghề, có ý thức học hỏi, nâng cao chuyên môn.
Giọng nói truyền cảm, phát âm chuẩn.
Có kỹ năng sư phạm, giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint...).
Ưu tiên các bạn 9x.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thường xuyên được tham gia các khóa học nâng cao kỹ năng giảng dạy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Được Free các khóa học Tiếng Nhật tại Trung tâm.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Chế độ khám sức khỏe định kỳ.
Du lịch 1-2 lần/ năm.
Teambuilding nội bộ công ty thường xuyên.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Có nhiều cơ hội thăng tiến.
Có sẵn giáo trình giảng dạy.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 40 Hàm Nghi, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

