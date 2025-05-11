Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU

Giáo viên tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 468/23 Phan Văn Trị, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật trình độ N3, N4, N5 cho du học sinh, kỹ sư, người có nhu cầu học Tiếng Nhật.
- Hướng dẫn đời sống sinh hoạt Nhật Bản. Rèn luyện ý thức, thái độ cho học viên…
- Làm báo cáo tuần, tháng về tình hình học tập của lớp.
- Soạn thảo, giáo án, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho giảng dạy.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Nhật, Đông Phương Học, Ngôn Ngữ Nhật
- Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên. (ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm).
- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, giao tiếp tốt hoà đồng.
- Đam mê công việc giảng dạy, có khả năng truyền đạt, quản lý học viên, tâm huyết với tương lai của học viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp;
- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc;
- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 468/23 Phan Văn Trị, phường 1, Gò Vấp, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-nhat-thu-nhap-9-11-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job356613
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 11 Triệu
Chi nhánh Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm
Hạn nộp: 11/10/2025
Đồng Nai Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Tuyển Nhân viên vận hành Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 11 Triệu
Nhà Máy Sữa Đậu Nành Vinasoy Bắc Ninh (VNB) Pro Company
Hạn nộp: 06/10/2025
Bắc Ninh Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO làm việc tại Hải Dương thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP POSHACO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Dương Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
Công ty TNHH MONTAR HOLIDAYS
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Tuyển Nhân viên Tư vấn Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu
Hộ Kinh Doanh Havi Beauty And Spa
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Tuyển Kế toán kho Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH ALCHEMY ASIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
1 - 1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 5 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục Kohi Việt Nam
5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 16 Triệu Công ty Cổ Phần Nhật Huy Khang International
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,300 - 4,500 USD Neos Vietnam International Co., Ltd
3,300 - 4,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CP ITM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
12.5 - 16.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MASTER MINDS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Rtech làm việc tại Quốc tế thu nhập 12 - 14 USD Công Ty TNHH Rtech
12 - 14 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm