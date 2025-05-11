Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 468/23 Phan Văn Trị, Phường 1, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật trình độ N3, N4, N5 cho du học sinh, kỹ sư, người có nhu cầu học Tiếng Nhật.

- Hướng dẫn đời sống sinh hoạt Nhật Bản. Rèn luyện ý thức, thái độ cho học viên…

- Làm báo cáo tuần, tháng về tình hình học tập của lớp.

- Soạn thảo, giáo án, chuẩn bị các dụng cụ cần thiết cho giảng dạy.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học sư phạm Tiếng Nhật, Đông Phương Học, Ngôn Ngữ Nhật

- Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N3 trở lên. (ưu tiên ứng cử viên có kinh nghiệm).

- Kỹ năng tin học văn phòng cơ bản, giao tiếp tốt hoà đồng.

- Đam mê công việc giảng dạy, có khả năng truyền đạt, quản lý học viên, tâm huyết với tương lai của học viên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp;

- Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc;

- Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AK EDU

