Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP Trà Vinh, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Đào tạo tiếng Nhật cho các bạn học viên của trung tâm các cấp độ theo giáo trình đào tạo của công ty.

Rèn luyện ý thức, kỷ luật, tác phong làm việc của người Nhật cho học viên có nhu cầu học tập, làm việc tại Nhật Bản

Giáo dục định hướng về đời sống, văn hóa, con người Nhật Bản

Tổ chức thi cử, đánh giá học viên và báo cáo định kỳ

Và một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành tiếng Nhật.

JLPT N2 trở lên

Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Nhật

Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy từ 1 năm trở lên

Ưu tiên ứng viên đã từng đi Du học hoặc làm việc tại Nhật Bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận

Được tham gia đào tạo các kỹ năng: quản lý lớp, kỹ năng giảng dạy.

Các phúc lợi về tiền thưởng, quà tặng, quà mừng,… đầy đủ

Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT

