Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÂM VIỆT
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: TP Trà Vinh, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật
Đào tạo tiếng Nhật cho các bạn học viên của trung tâm các cấp độ theo giáo trình đào tạo của công ty.
Rèn luyện ý thức, kỷ luật, tác phong làm việc của người Nhật cho học viên có nhu cầu học tập, làm việc tại Nhật Bản
Giáo dục định hướng về đời sống, văn hóa, con người Nhật Bản
Tổ chức thi cử, đánh giá học viên và báo cáo định kỳ
Và một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp CĐ, ĐH chuyên ngành tiếng Nhật.
JLPT N2 trở lên
Gửi CV ứng tuyển bằng tiếng Nhật
Ưu tiên ứng viên có nghiệp vụ sư phạm và kinh nghiệm giảng dạy từ 1 năm trở lên
Ưu tiên ứng viên đã từng đi Du học hoặc làm việc tại Nhật Bản.
Quyền Lợi
Thu nhập: thỏa thuận
Được tham gia đào tạo các kỹ năng: quản lý lớp, kỹ năng giảng dạy.
Các phúc lợi về tiền thưởng, quà tặng, quà mừng,… đầy đủ
Các chế độ khác: Theo Luật Lao động Việt Nam và Quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển
