Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 5 đường 15 KDC Him Lam 6A Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận và đào tạo ứng viên liên quan đến XKLĐ, Kỹ thuật viên, Tokutei, ...
Hướng dẫn rèn luyện ứng viên về tác phong thi tuyển phỏng vấn đơn hàng
Thực hiện một số công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam độ tuổi từ 22 - 30 tuổi
Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên và trình độ tiếng Nhật N3 trở lên
Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm - Ngoại ngữ tiếng Nhật
Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, thành thạo tin học văn phòng
Ứng viên có laptop cá nhân
Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, ...
Chế độ du lịch hàng năm, Cơ hội làm việc học hỏi với người Nhật Bản
Cơ hội công tác, học tập tại Nhật
Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
