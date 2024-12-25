Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 5 đường 15 KDC Him Lam 6A Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và đào tạo ứng viên liên quan đến XKLĐ, Kỹ thuật viên, Tokutei, ...

Hướng dẫn rèn luyện ứng viên về tác phong thi tuyển phỏng vấn đơn hàng

Thực hiện một số công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam độ tuổi từ 22 - 30 tuổi

Ứng viên tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên và trình độ tiếng Nhật N3 trở lên

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm - Ngoại ngữ tiếng Nhật

Nhanh nhẹn, cẩn thận, nhiệt tình, thành thạo tin học văn phòng

Ứng viên có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng tháng lương 13, ...

Chế độ du lịch hàng năm, Cơ hội làm việc học hỏi với người Nhật Bản

Cơ hội công tác, học tập tại Nhật

Môi trường làm việc năng động, luôn tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần xuất khẩu lao động và dịch vụ vận tải thủy miền nam

