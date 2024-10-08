Tuyển Graphic Design thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

1. Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: Banner, Cover photo, Infographic.

2. Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: Standee, banner, backdrop,Bandroll, thư mời, catalogue, tờ rơi, tờ gấp, voucher, các banner để trang trí văn phòng...

3. Thiết kế bao bì sản phẩm, tem dán nhãn.

4. Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

5. Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

6. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của TP Marketing và BLĐ.

1. Giới tính: Nam/Nữ Tuổi: từ 22 – 35 tuổi

2. Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.

3. Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS là lợi thế.

4. Có hiểu biết và tư duy sáng tạo trong thiết kế.

5. Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

6. Biết dựng video và chụp ảnh là 1 điểm cộng.

7. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế (illustrator, Premiere, Photoshop, Lightroom...).

8. Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline dự án.

9. Có khả năng đi công tác. 16. Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

1. Lương từ 12,000,000 đồng - 15,000,000 đồng.

2. Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN..)

3. Lương tháng 13, thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, sinh nhật,...

4. Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm.

5. Có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng chức.

6. Tham các khóa học đào tạo nội bộ.

7. Làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

