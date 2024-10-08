Tuyển Graphic Design thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Graphic Design thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

1. Thiết kế sản phẩm phục vụ cho việc quảng cáo online và các kênh truyền thông: Banner, Cover photo, Infographic.
2. Thiết kế các sản phẩm phục vụ truyền thông offline: Standee, banner, backdrop,Bandroll, thư mời, catalogue, tờ rơi, tờ gấp, voucher, các banner để trang trí văn phòng...
3. Thiết kế bao bì sản phẩm, tem dán nhãn.
4. Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
5. Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
6. Các công việc liên quan khác theo sự phân công của TP Marketing và BLĐ.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Giới tính: Nam/Nữ Tuổi: từ 22 – 35 tuổi
2. Trình độ học vấn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Thiết kế đồ họa, mỹ thuật hoặc các chuyên ngành liên quan.
3. Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS là lợi thế.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS
4. Có hiểu biết và tư duy sáng tạo trong thiết kế.
5. Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
6. Biết dựng video và chụp ảnh là 1 điểm cộng.
7. Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế (illustrator, Premiere, Photoshop, Lightroom...).
8. Khả năng làm việc có phương pháp và đáp ứng deadline dự án.
9. Có khả năng đi công tác. 16. Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương từ 12,000,000 đồng - 15,000,000 đồng.
2. Được hưởng các chế độ Bảo Hiểm theo quy định của Nhà nước và của công ty (BHXH, BHYT, BHTN..)
3. Lương tháng 13, thưởng cho các ngày nghỉ lễ, Tết, sinh nhật,...
4. Chế độ nghỉ phép: 12 ngày/ năm.
5. Có cơ hội phát triển sự nghiệp, thăng chức.
6. Tham các khóa học đào tạo nội bộ.
7. Làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN BẦU TRỜI VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 98A Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

