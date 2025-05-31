Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Việt
Ngày đăng tuyển: 31/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Công ty TNHH Công Nghệ Việt

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty TNHH Công Nghệ Việt

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa nhà Packexim 1

- Ngõ 15 Đường An Dương Vương, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1 Hỗ trợ Giám đốc:
- Theo dõi việc thực hiện chỉ đạo của Giám đốc tới các phòng ban liên quan.
- Tổng hợp, chuẩn bị nội dung làm việc cho các cuộc họp và tham gia cùng Giám đốc khi cần.
2 Kiểm tra cá hợp đồng mua bán, nhập khẩu hàng hóa.
- Rà soát và đánh giá các điều khoản thương mại, pháp lý và kỹ thuật trong hợp đồng mua bán hàng hóa, thiết bị, đặc biệt là các hợp đồng nhập khẩu.
- Làm việc với bộ phận pháp lý, nhà cung cấp và đối tác để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng.
- Phối hợp theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng.
3 Thực hiện công tác báo cáo:
- Tổng hợp báo cáo tiến độ dự án, báo cáo tiến độ các hợp đồng mua bán theo yêu cầu của Giám đốc.
- Đánh giá, phân tích các dữ liệu và đề xuất hướng xử lý.
4 Các công việc khác (nếu có) của Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn/chuyên môn:
- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quản trị kinh doanh, ...
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại vị trí Trợ lý Giám đốc, Trợ lý Hợp đồng, hoặc Nhân viên Xuất nhập khẩu có vai trò tổng hợp – kiểm tra hợp đồng.
2. Kỹ năng & năng lực chuyên môn:
- Am hiểu về quy trình đàm phán, ký kết và theo dõi hợp đồng mua bán/nhập khẩu.
- Có kiến thức cơ bản về Incoterms, phương thức thanh toán quốc tế (L/C, T/T), hồ sơ hải quan.
- Kỹ năng phân tích và tổng hợp báo cáo (Excel, PowerPoint tốt).
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.
- Tiếng Anh: Thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết).
3. Phẩm chất cá nhân:
Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc, có tinh thần trách nhiệm;

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng các dịp Lễ, Tết, lương tháng 13, thưởng hiệu quả kinh doanh.
Du lịch thường niên, khám sức khoẻ định kỳ.
Tham gia các hoạt động team building, hoạt động nội bộ.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện có nhiều cơ hội thăng tiến
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành.
Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm.
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Công Nghệ Việt

Công ty TNHH Công Nghệ Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Packexim 1, ngõ 15 đường An Dương Vương, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

